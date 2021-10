Silvia Toffanin, finalmente dice tutta la verità: “…sono incinta”

Dopo tanta attesa è arrivata finalmente la verità da parte di Silvia Toffanin. Andiamo a scoprire insieme le sue parole

Non molti giorni fa, Silvia ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato di sé a trecentosessanta gradi. Tra i vari argomenti da lei trattati c’è quello relativo alla sua sfera personale, partendo dal ricordo della mamma fino ad arrivare alla relazione con il suo compagno, Pier Silvio Berlusconi.

Stando alle parole della Toffanin pubblicate sulle pagine del Magazine de “Il Fatto Quotidiano”, la madre è venuta a mancare nel momento in cui lei si trovava in macchina per andare a registrare un episodio di “Verissimo”. La conduttrice, appresa la tragica notizia, era intenzionata a tornare indietro, ma Pier Silvio è riuscito a farla desistere, spiegandole che la compianta signora sarebbe stata contenta che la trasmissione fosse andata in onda.

“L’ho fatto per lei che non si perdeva una puntata ed era orgogliosa di me. L’ho fatto per lei ma la forza me l’ha data lui, è una cosa bellissima e per questo lo ringrazio”, le belle parole spese dalla showgirl all’indirizzo del suo uomo.

Leggi qui -> Pier Silvio Berlusconi, non c’è stata solo Silvia Toffanin: ecco chi è la prima moglie e la madre di sua figlia

Leggi qui -> Silvia Toffanin, la guerra con il morbo di parkinson: il dramma lacerante

Silvia Toffanin, finalmente tutta la verità

Nella seconda parte dell’intervista invece, il discorso si è focalizzato sul rapporto tra lei ed il figlio dell’ex premier italiano. I due si sono fidanzati nei primi anni del duemila e, con il passare del tempo, hanno costruito una splendida famiglia, grazie all’arrivo dei loro bambini, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Una delle domande più frequenti tra quelle che le vengono poste, è senz’altro quella relativa alle nozze. In questo frangente, la presentatrice ha colto la palla al balzo per spegnere tutte le chiacchiere a riguardo: “Dicono che mi sono sposata in segreto, che mi ha lasciato, che sto organizzando il matrimonio, piango perché non mi sposo. Un giorno sono incinta, il giorno dopo no. Se ne leggono, la verità è che noi siamo felici così”.

Nonostante gli importanti impegni televisivi, Silvia riesce comunque a dedicare il tempo ai suoi figli, i quali stanno crescendo nella tranquillità di una villa a picco sul mare della Riviera Ligure. Le riprese del programma da lei condotto sulle reti Mediaset sono ripartite da meno di un mese, ma la grande notizia è che da quest’anno verrà trasmesso sia il sabato che la domenica, sempre nella fascia pomeridiana.