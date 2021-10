Ballando con le Stelle a rischio: il volto del programma non vuole partecipare

La presenza di uno dei protagonisti della prossima edizione di “Ballando con le Stelle” è a rischio. Ecco svelato il motivo

Tra meno di due settimane apriranno i battenti del talent show condotto da Milly Carlucci, giunto ormai alla sedicesima edizione. Per la padrona di casa tuttavia, ci sono delle questioni ancora in sospeso, come quella relativa alla presenza di un concorrente.

Durante la puntata del 23 settembre de “La vita in diretta” è stata annunciata la lista dei partecipanti, tra cui spiccano nomi come quelli di Al Bano, Sabrina Salerno, Mietta, Memo Remigi, Fabio Galante ecc. Per quel che concerne la giuria invece, la presentatrice ha deciso di confermarla in toto, pertanto vedremo ancora una volta Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith.

Il 16 ottobre inizieranno le riprese del programma di Milly, tuttavia nella medesima data partirà anche la trasmissione guidata dalla bellissima Belen Rodriguez, “Tu si Que Vales”. Le due showgirl si affronteranno nella stessa fascia oraria, augurandosi entrambi di ottenere il risultato più elevato possibile in riferimento allo share.

Ecco il nome del concorrente che potrebbe saltare

La bomba è stata lanciata dal settimanale “Chi”, diretto dal timoniere del “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini. Stando a quanto si apprende dalla nota rivista, sembra che la presenza di Morgan non sia ancora così certa.

Il motivo sarebbe da ricondurre ad alcune divergenze sul contratto, anche se la notizia per il momento non ha ricevuto conferme ufficiali. La stessa Milly di recente, ha difeso sia l’ex membro dei Bluvertigo che Arisa, affermando che sono due grandissimi artisti e che è felice di averli all’interno del suo cast.

Il personaggio di Morgan ha scatenato diverse controversie in passato. Una delle più recenti, nonché delle più chiacchierate, è senz’altro quella accaduta in occasione del Festival di Sanremo, quando ha cambiato il testo della canzone nel corso dell’esibizione insieme a Bugo, il quale infuriato per il comportamento del collega ha abbandonato il palcoscenico del Teatro Ariston.

Quest’anno la Carlucci ha incontrato diversi ostacoli nell’organizzazione del format targato Rai, a partire dall’abbandono inaspettato di Raimondo Todaro. La situazione di Morgan tuttavia non sembra essere così preoccupante, dato che appare improbabile il suo forfait ad una manciata di giorni dall’inizio delle riprese.