Da bambino un visetto buffo e paffuto, oggi è l’attore più bello del mondo: ecco chi è

Il visetto dolce e paffuto del bambino che vediamo in foto, al giorno d’oggi è uno dei volti più celebri di Hollywood. Ecco di chi si tratta

Attualmente è considerato a tutti gli effetti un sex symbol di fama mondiale, amatissimo dal pubblico femminile per la sua bellezza, ma anche da quello maschile in virtù del suo innegabile talento come attore.

In realtà, con il passare del tempo, il personaggio in questione si è dedicato anche alla regia, evidenziando delle doti che fino a quel momento erano ancora nascoste. Nato negli Stati Uniti nei primissimi anni sessanta, ad oggi la sua fama ha raggiunto ogni angolo del pianeta.

Chi è il bambino immortalato nello scatto?

Soltanto guardando la foto in cui è raffigurato da bambino, è pressoché impossibile riconoscere il nome del grande attore americano, pertanto è giunto il momento di svelare la sua identità. Quest’oggi stiamo parlando niente poco di meno che di George Clooney, icona assoluta del cinema hollywoodiano.

Ha esordito giovanissimo partecipando ad alcune pellicole sia sul grande che sul piccolo schermo, tuttavia la rampa di lancio della sua carriera è stata l’esperienza sul set di “E.R. Medici in prima linea”, dove vi è rimasto fino al termine degli anni novanta interpretando il personaggio del dottor “Douglas Ross”.

Da lì in poi infatti, diversi registi hanno messo gli occhi su George, visto il grande successo che ha riscosso in quel periodo. Nel corso della sua brillante carriera ha ricevuto una miriade di riconoscimenti, ma su tutti spiccano senza alcun dubbio i due “Premi Oscar” ricevuti rispettivamente nel 2006 e nel 2013.

La vita privata di George Clooney

Da molti definito l’attore più bello del mondo, o quantomeno uno dei più affascinanti, Clooney è finito spesso sotto la luce dei riflettori anche per le vicende legate alle questioni di cuore. Si è reso protagonista infatti di diverse love story, tra cui quella con la nostra Elisabetta Canalis, insieme alla quale è stato fidanzato per quasi due anni, ovvero nel periodo che va dal 2009 al 2011.

Attualmente invece, George è sposato con l’avvocato libanese Amal Alamuddin. I due sono convolati a nozze nel settembre del 2014, celebrate presso la splendida città di Venezia. Qualche anno dopo la coppia dato alla vita due gemelli, chiamati dai genitori Ella ed Alexander.