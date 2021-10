Elisa Isoardi torna insieme a lui: ritorno di fiamma clamoroso

Stando ad alcune recenti indiscrezioni, per la Isoardi sembrerebbe esserci stato un ritorno di fiamma che ha del clamoroso

Elisa ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo attraverso la moda, partecipando come concorrente al concorso di bellezza più prestigioso del nostro Paese all’inizio del secolo corrente.

Il suo esordio sul piccolo schermo è arrivato soltanto qualche tempo più tardi, per l’esattezza verso la metà degli anni duemila, quando ha preso parte ad un paio di trasmissioni sui canali Rai. La svolta della sua carriera corrisponde invece alla conduzione de “La Prova del Cuoco”, dove è riuscita a farsi amare dai telespettatori italiani.

Arrivando ai giorni nostri, l’ultima esperienza televisiva della Isoardi risale alla scorsa stagione. La conduttrice è salpata per l’Honduras per prendere parte alla quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi, riuscendo a conquistare la stima sia da parte del pubblico che da parte degli altri naufraghi, i quali hanno riconosciuto il suo spirito combattivo al fianco di una spiccata propensione alla leadership.

Leggi qui -> Maria De Filippi, prima della tv voleva fare altro: il suo “fallimento” | Ecco di cosa si tratta

Leggi qui -> Sapete quanto guadagna Luca Laurenti? La spalla di Bonolis non invidia il suo amico

Ritorno di fiamma per Elisa Isoardi?

A causa di uno sfortunato incidente, l’avventura di Elisa all’interno del reality show presentato da Ilary Blasi si è conclusa con un ritiro. L’infortunio all’occhio che si è procurata sull’Isola sembrava inizialmente una cosa di poco conto, tuttavia nel giro di poco tempo la situazione è peggiorata, costringendola ad una scelta che lei non avrebbe mai preso.

Prima di entrare a far parte del cast del programma di Canale 5, la Isoardi si era dichiarata single anche se, ultimamente, le cose non sembra che stiano proprio così. In tempi non sospetti infatti, la showgirl è stata immortalata in compagnia di un suo ex, scambiandosi sguardi e sorrisi con estrema naturalezza, ragion per cui si è parlato di un possibile ritorno di fiamma.

Il nome dell’uomo in questione corrisponde a quello dell’imprenditore italiano Alessandro Di Paolo, con il quale ha intrapreso una breve relazione sentimentale nel 2019, durata soltanto qualche mese. Prima di lui c’è stato invece il leader della Lega Nord Matteo Salvini, con cui è stata insieme dal 2014 fino al 2018. Mentre per il futuro televisivo della trentottenne non si sa ancora nulla, quello relativo alla sua sfera personale sembra essere indirizzato verso il riavvicinamento con il suo ex fidanzato, anche se per ora lei non ha proferito parola a riguardo.