Mara Maionchi, dal tumore all’operazione chirurgica: ecco oggi come sta

Mara Maionchi ha vissuto dei momenti difficilissimi a causa della comparsa di un tumore. Vediamo insieme oggi come sta

La nota produttrice discografica nata a Bologna si è resa autrice di una lunga intervista in cui ha confessato le difficoltà incontrate in passato, a partire dalla scoperta di un tumore che ha creato preoccupazioni sia alla stessa Mara che alle persone a lei più care.

La Maionchi ha scelto “Ok Salute e Benessere” per raccontare il suo personale calvario, ammettendo di averlo fatto anche per sensibilizzare le donne nei confronti di una costante prevenzione. Lei si è sempre prestata alle visite di routine, ma nel 2014 ebbe la sensazione di non ricordare la data esatta del controllo successivo, decidendo così di recarsi immediatamente dal dottore.

“Facendo la visita al seno, il mio medico ha capito che c’era qualcosa che non andava. I sintomi del tumore al seno. Allora abbiamo fatto una mammografia e abbiamo visto che c’erano problemi: calcificazioni sospette”, ha confessato la conduttrice radiofonica nel corso della suddetta intervista.

Le condizioni di salute attuali di Mara Maionchi

Successivamente Mara, nel proseguo del suo racconto, ha svelato la diagnosi del medico: “Il seno, soprattutto quello sinistro, era come inquinato: si trattava di un tumore allo stadio iniziale, diciamo ancora chiuso nel suo involucro”.

La fortuna della produttrice è stata proprio una diagnosi rapida, dato che in questo modo il brutto male che l’ha colpita è stato preso in tempo, evitando che potesse degenerare irreversibilmente. L’intervento a cui si è sottoposta è stato effettuato dal dottor Sergio Orefice, al quale la Maionchi ha fatto i suoi più sinceri complimenti.

“Sono stata operata a gennaio, due tre mesi dopo la diagnosi al San Pio X di Milano, e la mattina dell’intervento sono voluta andare da sola in ospedale”, ha confessato l’ottantenne bolognese, affermando di aver preso questa decisione perché non voleva essere un peso per i suoi famigliari, soprattutto in un periodo in cui una delle sue figlie era dolce attesa.

L’intervento è andato a buon fine, con Mara che ha ripreso in mano la sua vita ed il suo lavoro, come abbiamo visto durante le riprese di alcuni noti talent show come “X-Factor” ed “Italia’s got talent”.