Sonia Bruganelli nei guai: potrebbe arrivare la pesante denuncia

Sonia Bruganelli è nei guai, per la compagna di Paolo Bonolis la grave tegola con la pesante denuncia che potrebbe arrivare.

Da poche settimane è ripartito il Grande Fratello Vip. Un’edizione per ora altalenante in termini di ascolti, ma che già dalle prime battute sta scatenando molte polemiche. Molte di queste portano il nome di Sonia Bruganelli. Quest’anno, infatti, la moglie di Paolo Bonolis è una delle opinioniste della casa più spiata d’Italia assieme ad Adriana Volpe.

Tra le due, già prima dell’inizio del programma, giravano voci secondo le quali tra le due non scorresse buon sangue. Ad aggravare le cose, una foto pubblicata proprio dalla Briganelli su Instagram, che la ritrae assieme all’acerrimo nemico della sua collega: Giancarlo Magalli. Questa foto, accompagnata dalla didascalia “Le serate divertenti organizzate all’ultimo momento“, hanno scatenato l’ira della Volpe. Ma la bella Adriana non è l’unica ad avere qualcosa da rimproverare a Sonia. Andiamo a vedere di chi stiamo parlando.

Ecco cosa accaduto a Sonia Bruganelli

Il protagonista di questa nuova querelle targata Sonia Bruganelli è Amedeo Goria. Quest’anno il noto giornalista ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello, dopo che l’anno scorso avevano partecipato la sua ex moglie Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria.

Alla Bruganelli non sono proprio andate giù le attenzioni eccessive riservate ad Ainett Stephen, mentre la donna ballava a piedi nudi sul lettino. Ma non si è fermato solo a qualche sguardo o parola di troppo, bensì anche a qualche palpatina. Il limite però è stato ancor più oltrepassato con un’altra vicenda a dir poco scandalosa, che ha visto protagonista sempre Goria.

La possibile denuncia per lei

Ainett e Amedeo condividono all’interno della casa lo stesso letto. Mentre la Stephens aiutava Carmen Russo a togliersi un vestito, il giornalista è rimasto completamente nudo sotto le coperte, anzi le telecamere lo hanno colto proprio mentre era intendo a togliersi le mutande. Questa vicenda ha causato tante polemiche, tanto che sono volate parole forti tra Amedeo Goria e l’opinionista Sonia Bruganelli.

“Amedeo, vedo le vostre giornate, è uscito fuori che forse il tuo modo di scherzare ha creato un imbarazzo in Ainett che, parlando con Manila, infatti si è sfogata. Dico che è un peccato che un uomo come te, un giornalista di una certa età ed acculturato, venga descritto come uno che ci prova con Ainett che magari ha quell’imbarazzo per dirti di smetterla”: ha sentenziato la Bruganelli.

Inizialmente Amedeo non ha dato alcuna risposta, per poi parlare solo durante la pubblicità di quanto gli è stato riferito. “Io ho parlato di arte, ho parlato di tante cose, qua tutti fanno battute e poi io sarei il porco, ma non esiste, anche quello che ha detto Sonia Bruganelli. Io chiamerò il mio agente in confessionale per farmi tutelare”. Molto probabilmente, quindi, sentiremo parlare ancora a lungo di questa storia.