Uomini e Donne, Tina Cipollari dopo il freneticò ballo: “Chiamate un dottore..” | Gelo in studio

Sorpresa e sgomento a Uomini e Donne per quanto accade in pubblico con Tina Cipollari dopo il frenetico ballo: “Chiamate un dottore”.

Tina Cipollari è oramai uno dei volti principali del dating show Uomini e Donne di Maria De Filippi. L’opinionista infatti esprime in ogni circostanza il suo pensiero in maniera molto colorita. In particolare, quando si tratta del Trono Over e di Gemma Galgani, Tina appare sempre pungente nei suoi attacchi.

Di certo non si fa sfuggire l’occasione di rimarcare i comportamenti a suo dire sbagliati della dama di Uomini e Donne. Questi attacchi hanno spesso come mira anche i cavalieri che scendono a corteggiare la donna piemontese. Proprio uno degli ultimi corteggiatori di Gemma, ha fatto esclamare a Tina “Chiamate un dottore”. Andiamo a vedere cosa è successo.

Tina Cipollari ed il frenetico ballo

Tra i cavalieri del parterre maschile di quest’anno c’è anche Carrie, un signore che ha da subito legato in modo speciale con Gemma Galgani, anche se tra i due non è poi continuata una frequentazione. Appena entrato nel programma, Carrie ha fornito una presentazione esaustiva spiegando quali sono le ambizioni, ed ha rivelato il suo obiettivo nel programma. “Sono stato sposato per tanti anni e dalla mia ex moglie ho avuto le mie tre bellissime figlie. Ora vorrei ritrovare la complicità che avevo con lei”.

Queste parole hanno sin da subito fatto breccia nel cuore della dama piemontese, che ha da subito palesato il suo interesse nei confronti dell’uomo. Per questo motivo, la donna, si è subito messa in mostra vestendo i panni di una danzatrice. Ha danzato sulle note di una famosa canzone dei Earth Wind & Fire per cercare di ammaliare il nuovo cavaliere fascinoso.

Ecco cosa accaduto a Uomini e Donne

Si è trattato davvero di un ballo a dir poco scatenato. Ovviamente Tina non ha perso occasione per rimarcare questo particolare ballo ed ha esclamato: “Chiamate un dottore. Non vedete che sta male Gemma? Non ce la fa, ha il fiatone..”. Ovviamente, queste sue parole hanno scatenato l’ilarità di tutto il pubblico presente in studio ed anche di quello a casa. Insomma, la Cipollari proprio non ce la fa a fare un complimento nei confronti di Gemma. Oramai è querelle tra le due sono divenute una parte fondamentale del dating show, con il pubblico che attende solo l’ennesimo scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari.