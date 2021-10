Gianni Morandi, dopo l’incidente di nuovo tra i camici bianchi: ecco che è successo

L’artista italiano, dopo il brutto incidente di qualche mese fa, è tornato nuovamente dal medico. Scopriamo insieme il motivo

Lo sfortunato incidente di cui è stato vittima il grande cantante di Monghidoro ha fatto parlare molto, grazie soprattutto allo smisurato affetto che milioni di fans nutrono incondizionatamente nei suoi confronti.

Il pesante infortunio in cui è incappato tuttavia, non ha impedito a Morandi di continuare a fare quello che ha sempre fatto. La sua più grande passione in assoluto naturalmente è la musica, alla quale ha dedicato la gran parte della sua vita. Quest’anno, a tal proposito, è uscito il suo ultimo singolo intitolato “L’allegria”.

Il brano è stato scritto appositamente per lui dal suo collega e, al tempo stesso, grande amico Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. La canzone è un esplosione di energia, così come lo è il video ufficiale al quale hanno partecipato anche il nove volte campione del Mondo di motociclismo Valentino Rossi e, appunto, lo stesso Jovanotti.

Leggi qui -> Gianni Morandi, spunta la prima foto della mano dopo l’ustione: la situazione non è delle migliori

Gianni Morandi e l’ennesimo incontro con i camici bianchi

Gianni ha confessato che è anche grazie al progetto in cui ha collaborato con Lorenzo che è riuscito a ritrovare il sorriso, insieme al suo proverbiale entusiasmo. Quest’ultimo si era parzialmente spento a seguito del brutto incidente di cui è rimasto vittima e che ha fatto preoccupare la sua Anna e tutte le persone che gli vogliono bene.

Lui e sua moglie si sono sposati nel novembre del 2004, mentre in precedenza avevano già dato luce alla luce loro figlio Pietro. Il ragazzo sta seguendo il percorso di suo padre, dato che ha già spopolato con alcuni dei suoi brani di genere rap.

View this post on Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

Anche il giovane artista è stato vicino al genitore nel periodo in cui ha sofferto a causa del grave infortunio che, fortunatamente, man mano sta guarendo. L’entità dell’ustione è stata chiara ai medici fin da subito, motivo per il quale sono prontamente intervenuti per salvare la mano di Gianni. Appena qualche ora fa invece, il settantaseienne ha caricato un video su Instagram dove lo vediamo di nuovo a contatto con dei sanitari.

In questo caso si è recato dal medico per svolgere una seduta di fisioterapia, anche se la ragione per cui ha condiviso la clip sembra essere soprattutto quella di fare un omaggio allo staff sanitario che lo segue ormai da mesi, tanto che ad accompagnare il video c’è un pezzo dello splendido brano intitolato “Vita”, cantato nel 1988 da lui in coppia con Lucio Dalla.