Lino Banfi, la confessione che nessuno si aspettava: “Ti deve venire un cancro…”

Nel corso di un’intervista Lino Banfi ha fatto una confessione che ha sbalordito il pubblico. Ecco cosa ha detto

Di recente il simpatico attore ha presentato il suo nuovo film a Venezia, in occasione della settantottesima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Il titolo della pellicola è “Surprise Trip – Viaggio a sorpresa”, all’interno della quale vedremo al suo fianco un altro volto noto del mondo dello spettacolo, ovvero quello di Ronn Moss, famoso per aver interpretato per molti anni il personaggio di Ridge Forrester nella celebre soap opera statunitense “Beautiful”.

Nel periodo che va tra lo lo scorso mese di aprile e quello di giugno, Banfi ha diretto una rubrica che fa parte del programma targato Rai condotto da Serena Bortone “Oggi è un altro giorno”, chiamata “Lino Nazionale”. In merito al capitolo legato alla sfera personale invece, l’attore nato ad Andria è sposato da quasi sessanta anni con sua moglie Lucia Lagrasta, dalla quale ha avuto due figli di nome Walter e Rosanna. Quest’ultima ha reso Lino nonno di due splendidi nipotini.

Leggi qui -> Luca Argentero, la sua vita distrutta dal dramma: il corpo coperto di piaghe

Leggi qui -> Michelle Hunziker, il terribile dramma vissuto in casa: “Sul letto con un coltello in mano”

La dichiarazione inaspettata di Lino Banfi

Da sempre il pubblico è abituato a vederlo allegro e solare, tuttavia c’è stata un’occasione in cui Banfi ha mostrato un altro lato di sé, molto più serio e poco scherzoso. Nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di “Domenica In”, il comico ha parlato al fianco di sua figlia Rosanna insieme alla conduttrice Mara Venier.

La quarantacinquenne ha seguito le orme del padre intraprendendo una carriera nel mondo del cinema. Purtroppo, qualche anno fa, la donna è stata vittima di un tumore al seno ed a rendere pubblica la drammatica notizia è stato proprio Lino. Rosanna ha affrontato un periodo durissimo, caratterizzato da diverse sedute di chemioterapia, coinciso però con la chiamata da parte di molti giornali e riviste che volevano intervistarla.

Questa cosa non ha fatto molto piacere a Banfi, tanto che davanti alla presentatrice di “Domenica In” ha affermato: “Ma ti deve venire un cancro per andare in tv ed essere chiamata a lavorare?”. A fargli da coro è stata sua figlia, nonostante abbia ammesso che in qualità di attrice abbia sempre cercato di far parlare di sé, anche se di certo non per via della dura malattia da cui è stata colpita.