Luca Argentero, la sua vita distrutta dal dramma: il corpo coperto di piaghe

Luca Argentero sta vivendo una situazione pericolosa con il corpo coperto di piaghe e la vita praticamente distrutta dal dramma: ecco cos’è accaduto.

Luca Argentero è senza ombra di dubbio uno degli attori del momento. Recentemente protagonista nella serie targata Rai 1 “Doc. Nelle tue mani”, ha fatto sognare milioni di ragazze e non solo. L’attore da sempre amato per la sua semplicità e per la sua genuinità, caratteristiche diventate i due tratti distintivi. Una discriminante che ha caratterizzato la sua vita è stata senza ombra di dubbio un’ernia.

In particolare, per colpa di quest’ultima, ha dovuto anche abbandonare una delle sue più grandi passioni, ovvero l’ashtanga yoga. Ma un viaggio nello specifico ha cambiato totalmente la sua visione della vita. Infatti, qualche anno fa Luca è stato in viaggio in India. Qui l’attore ha finalmente aperto gli occhi, rendendosi conto che per molti anni ha vissuto con i paraocchi, perdendo la giusta direzione. Proprio un episodio molto grave lo ha convinto a partire. Andiamo a scoprire assieme di cosa stiamo parlando.

La situazione riguardante Luca Argentero

Il viaggio in India è stato certamente terapeutico per Luca Argentero. Infatti, l’attore ha vissuto un periodo privo di entusiasmo. “Ero in fase “pre-esplosione”– ha raccontato Luca – Non sorridevo, mi svegliavo senza entusiasmo (io, che sono sempre stato super-positivo)… Un massaggiatore mi aveva parlato di un ritiro ayurvedico vicino a Rishikesh: sono entrato in un’agenzia e ho fissato il primo volo”. In particolare, infatti, Luca era arrivato al punto di somatizzare ogni piccolo frangente di vita.

“Somatizzavo in modo terribile: ero coperto al 70 per cento da una dermatite – pareva quasi un’ustione. E ora non ho più una bolla… Episodio che considero la riprova della perfezione del corpo umano”: non c’è scampo, te la puoi raccontare finché vuoi, poi è lui che ti avverte: “No, stai andando dalla parte sbagliata”… La pelle era una corazza: volevo difendere la posizione in cui stavo”. Queste le parole del bell’attore. Ma una volta tornato dal viaggio Luca ha capito cosa non stesse funzionando nella sua vita.

I problemi alla pelle per l’attore

All’epoca Luca Argentero era ancora sposato con l’attrice Myriam Catania. “Ero convinto che la luce che mi ero portato dietro dall’India bastasse per entrambi, e invece no: ognuno deve compiere il suo percorso”. Così Luca ha iniziato a fare ordine nella sua vita. “Il rientro è stato traumatico. Traumatico. A occhi spalancati ho iniziato a rimettere in ordine tutti i cassetti dentro cui prima buttavo le cose e chiudevo“. Dopo il suddetto viaggio, infatti, dopo aver provato anche la terapia di coppia, hanno capito che la strada più giusta per entrambi fosse quella della separazione.