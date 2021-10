Michelle Hunziker, la rivelazione intima su Tomaso Trussardi: “Quanto merita? 10 e lode…”

La presentatrice televisiva nata in Svizzera ha rivelato un dettaglio intimo sulla sua relazione con Tomaso Trussardi

Fin dal suo arrivo in Italia, Michelle è stata in grado di raccogliere le simpatie del pubblico da casa, grazie alla sua professionalità nonché allo splendido sorriso che immancabilmente è dipinto sul suo viso.

Una delle caratteristiche dell’elvetica infatti, corrisponde proprio a questo suo entusiasmo contagioso, con il quale illumina le trasmissioni a cui partecipa. Tra meno di un mese dovrebbero ripartire tra l’altro le riprese di un programma in cui la vediamo al timone già da alcuni anni.

Stiamo parlando di “All Together Now”, format in onda sui canali Mediaset la cui quarta edizione prenderà piede verso la fine di ottobre. Stando alle prime anticipazioni apprendiamo che la giuria è stata confermata in toto, pertanto assisteremo ancora una volta alla presenza di Rita Pavone, Francesco Renga, J-Ax ed Anna Tatangelo.

Michelle Hunziker ed il suo rapporto con Tomaso Trussardi

In passato la vita privata della Hunziker è finita più volte sotto la luce dei riflettori. La fine della sua relazione sentimentale con il celebre cantante italiano Eros Ramazzotti ha sollevato una valanga di chiacchiere, in particolar modo dopo che la stessa conduttrice ha confessato il motivo della loro rottura.

All’epoca dei fatti, risalenti alla prima metà degli anni duemila, la showgirl è stata plagiata da una setta misteriosa che l’ha costretta ad allontanarsi dal suo ormai ex marito, con cui tra l’altro ha messo al mondo sua figlia Aurora. Al tempo Michelle ha sofferto moltissimo per come sono andate le cose, tuttavia al giorno d’oggi ha riacquistato nuovamente la serenità che per un periodo aveva smarrito.

In un’intervista rilasciata qualche anno fa, la quarantaquattrenne ha spiegato la differenza che c’è stata tra la storia con l’artista e quella con il suo attuale marito: “Vogliamo dare i voti? La donna che ero a quell’età si merita un 2, 3 al massimo”. Con Tomaso invece, la questione è completamente diversa: “Dieci e lode. È bellissimo: a 40 anni finalmente sai cosa vuoi, non hai più ansie, non temi di non piacergli più se dici una cosa o non ne fai un’altra”, ha confessato la Hunziker relativamente al rapporto con il padre delle sue ultime due figlie Sole e Celeste.