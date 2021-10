Ricordate Ale e Franz, il duo di comici di Zelig? Ecco come si sono ridotti | Irriconoscibili

Ale e Franz formano un duo comico conosciutissimo dal pubblico italiano. Andiamo a scoprire insieme cosa fanno e come sono diventati oggi

Alessandro Besentini e Francesco Villa hanno fondato il noto duo verso la metà degli anni novanta, iniziando in quel periodo a prendere parte alle riprese di alcune trasmissioni televisive in onda sul palinsesto nostrano.

Il primo programma in assoluto a cui hanno partecipato è stato il “Seven Show”, mentre poco dopo sono approdati sul palco di “Zelig”, dove hanno consolidato il loro sodalizio vincente conquistando un ampio apprezzamento da parte dei telespettatori da casa.

Dal 2007 al 2017 sono stati alla guida di “Buona la prima”, un format trasmesso sulle frequenze dei canali Mediaset che consiste in una sorta di spettacolo dal vivo senza la presenza di alcun copione, durante il quale gli attori presenti sul palcoscenico (loro due compresi) devono seguire le direttive e le indicazioni del personaggio che talvolta si trova in cabina di regia.

Ecco che fine hanno fatto Ale e Franz

Nel corso della loro carriera, Ale e Franz hanno recitato in diverse pellicole sul set cinematografico, a partire dal 1999. In quell’anno infatti, hanno preso parte a due film intitolati rispettivamente “La grande prugna” e “Tutti gli uomini del deficiente”, quest’ultimo diretto dal regista e sceneggiatore italiano Paolo Costella.

In seguito il duo ha partecipato alle riprese di altre commedie di successo, tra cui ricordiamo “Il peggior Natale della mia vita”, “Un boss in salotto” e, per ultima, “Comedians“, uscita appena lo scorso mese di giugno.

Per quel che riguarda il piccolo schermo, Alessandro e Francesco hanno lavorato a lungo per le reti Mediaset, mentre al giorno d’oggi è già da qualche tempo che si sono spostati sui canali Rai. Dal 2013 fanno parte del cast di “Che tempo che fa”, talk show condotto da Fabio Fazio in cui in ogni puntata sono presenti svariati ospiti famosi.

Con il passare degli anni il duo ha subito un’inevitabile trasformazione anche a livello fisico. Questo discorso tuttavia, vale soprattutto per Ale il quale, a differenza del fisico corpulento con cui tutti noi lo ricordiamo, ormai è un uomo dall’aspetto magro ed asciutto. Alcuni fans si sono addirittura preoccupati per la grande perdita di peso ma il comico ha rivelato di aver attuato una dieta proprio al fine di sentirsi meglio e di godere di una maggiore salute.