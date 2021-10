Sabrina Ferilli, la confessione piccante con Rudy Zerbi: “Veramente lo sento…”

Sabrina Ferilli si è resa autrice di una confessione piccante rivolgendosi nei confronti di Rudy Zerbi. Ecco cosa è successo tra i due

Proprio in questi giorni, il nome della famosa attrice capitolina è finito al centro dell’attenzione generale grazie ad alcune sue dichiarazioni che hanno sorpreso i suoi numerosi fans.

Sabrina è amatissima dal pubblico nostrano, sia per le qualità che ha dimostrato di possedere sul set, ma anche per la spiccata sensibilità che da sempre la caratterizza. Durante le riprese di un recente episodio di “Tu si Que Vales”, la cinquantasettenne si è commossa davanti all’esibizione dei “Solasta”, un gruppo di ginnasti che hanno appunto partecipato alla trasmissione condotta da Belen Rodriguez.

In quell’occasione infatti, la Ferilli non è riuscita a trattenere le lacrime, spiegando in un secondo momento il motivo della sua reazione: “Immagino quanta fatica, aspettative, tensione. Chi fa un po’ lo stesso mestiere, quando si arriva a un livello alto l’emozione è sempre tanta”.

Sabrina Ferilli a “stretto contatto” con Rudy Zerbi

Nel talent show presentato dalla bellissima modella nata in Sud America ci sono, come abbiamo appena visto, momenti molto toccanti, tuttavia c’è spazio anche per siparietti divertenti ed esilaranti.

Un esempio è proprio quello che è accaduto nella scorsa puntata del programma targato Mediaset tra Sabrina e Rudy Zerbi, uno dei membri della giuria insieme a Teo Mammucari, Gerry Scotti e Maria De Filippi. L’esperto critico musicale e la splendida attrice romana si sono esibiti in un gioco in cui li abbiamo visti a strettissimo contatto.

Mentre l’uomo si trovava alle spalle della Ferilli, quest’ultima rivolgendosi a lui ha pronunciato le seguenti parole: “Rudy ti sto sul pube. No veramente lo sento, ti giuro”. A quel punto gli spettatori, così come gli altri protagonisti del format, sono esplosi in una fragorosa risata, colti di sorpresa dall’inaspettata dichiarazione dell’attrice.

View this post on Instagram Un post condiviso da rudy_zerbi (@rudy_zerbi)

Il video della gag è stato condiviso dallo stesso Zerbi sulla sua pagina di Instagram, al quale ha aggiunto una breve didascalia all’indirizzo della collega ed amica: “Sabrina se non ci fossi bisognerebbe inventarti”. Attraverso queste parole è evidente che tra i due c’è un grande rapporto fondato sulla stima e sulla simpatia reciproca. Il post ha ricevuto una valanga di commenti e di reazioni in cui i follower di Rudy hanno espresso il loro apprezzamento all’indirizzo della scena esilarante di cui si è reso protagonista insieme alla nota attrice.