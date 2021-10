Stefania Orlando, la tragica malattia: “Non mi rendo conto di quello che sto facendo”

Ospite di un programma televisivo, Stefania Orlando ha parlato della sua malattia. Andiamo a scoprire cosa ha affermato a riguardo

Attualmente Stefania è impegnata con le riprese di “Tale e Quale Show”, talent presentato dal suo collega Carlo Conti in onda sulle frequenze di Rai 1. Assieme a lei ci sono diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo, come Alba Parietti, Biagio Izzo, Federica Nargi ed un altro ex gieffino come lei, ossia Pierpaolo Pretelli.

Nel corso di queste prime puntate trasmesse finora, la Orlando sta dimostrando di possedere delle doti che in pochi conoscevano. Nella terza serata ha interpretato niente poco di meno che Mina, ricevendo elogi dall’intera giuria composta da Giorgio Panariello, dalla new entry Cristiano Malgioglio e dall’immancabile Loretta Goggi.

Tale esibizione ha scatenato una vera e propria ovazione da parte del pubblico, tanto che nelle ultime ore il suo nome è in cima alla lista dei candidati alla vittoria finale dello show guidato dal conduttore fiorentino.

Stefania Orlando e la sua malattia

Come accennato precedentemente, la conduttrice nata a Roma ha partecipato al Grande Fratello Vip. Nonostante sia molto gelosa della sua privacy, in quell’occasione ha raccontato ad alcuni coinquilini dei dettagli della sua vita privata. Nel 2019 si è sposata con Simone Gianlorenzi, musicista italiano con cui è fidanzata dal 2008.

Qualche tempo prima di entrare nella casa di Cinecittà invece, la Orlando ha rilasciato un’intervista davanti alle telecamere di “Storie italiane”, trasmissione diretta da Eleonora Daniele, in cui ha rivelato di essere affetta da una patologia: “Ho scoperto di avere un disturbo alimentare legato ad un disturbo del sonno”.

“Praticamente quasi ogni notte io mi sveglio, mangio, e mi porto a letto il cibo. Però io non mi rendo conto di quello che sto facendo, e me ne accorgo solo la mattina dopo, quando trovo le tracce del cibo mangiato”, l’incredibile confessione di Stefania, che poi ha definito questo disturbo come una particolare variante del sonnambulismo.

Nella stessa puntata in cui è stata invitata l’ex gieffina è intervenuto anche uno psichiatra, Alessandro Meluzzi, il quale ha fornito la sua opinione a riguardo: “Questo è un disturbo della famiglia dei SAD, una variante della depressione. La fame notturna ha una valenza scientifica: ci provochiamo un picco di insulina perché il cervello cerca di curare la depressione”, ha concluso l’esperto in materia.