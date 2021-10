Avete mai visto la macchina di Antonella Elia? Sembra la macchina di Barbie | Una cosa da pazzi

Antonella Elia ha mostrato a tutti con orgoglio la sua nuova macchina. Andiamo a scoprire insieme di che automobile si tratta

Nata a Torino verso la prima metà degli anni sessanta, Antonella si è diplomata nella sua città di origine prima di trasferirsi a Roma dove ha intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo, cominciando come attrice di teatro.

Successivamente invece, per la showgirl è sopraggiunta l’occasione di approdare sul piccolo schermo, partecipando a programmi di successo tra cui “La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio”, “Colorado” e “Non è la Rai”. In quel periodo ha dato prova delle sue capacità, facendosi conoscere sempre di più dal grande pubblico.

Anche se ha recitato in alcuni film cinematografici, gran parte della sua carriera è stata costruita grazie alla tv, dove ancora oggi è uno dei personaggi più conosciuti e ricercati dagli autori. Negli ultimi tempi è stata chiamata spesso a ricoprire il ruolo di opinionista all’interno dei salotti televisivi, come ad esempio quello di Barbara D’Urso.

La particolarissima macchina di Antonella Elia

In merito alla sua vita privata, la Elia è fidanzata da tempo con Pietro Delle Piane, insieme al quale ha partecipato anche a Temptation Island. Al termine di quest’avventura i due si erano separati, tuttavia in seguito hanno messo da parte le loro divergenze tornando uniti ed affiatati più di prima.

Proprio durante una loro ospitata dalla D’Urso, l’uomo si è reso protagonista di alcune dichiarazioni che hanno scatenato un vero e proprio terremoto in casa Mediaset. Stando alle sue parole infatti, quando ha preso parte alle riprese di Temptation Island, avrebbe seguito una sorta di copione.

Dopo le sue frasi, dalle quali la padrona di casa si è prontamente dissociata, Pietro ha provato a fare dietrofront, tuttavia il danno era ormai fatto, tanto che la “Fascino” (l’azienda di Maria De Filippi) ha minacciato di denunciarlo.

Messo da parte quel brutto capitolo, di recente Delle Piane e la Elia sono stati immortalati in uno scatto condiviso su Instagram. Antonella infatti, ha voluto mostrare ai suoi fans la sua nuova macchina, una 500 tutta colorata di rosa, tanto da sembrare quella di Barbie. Alla fotografia la showgirl ha aggiunto una didascalia, in cui esprime la sua felicità per il nuovo gioiellino: “Indovinate qual è il mio colore preferito? Finalmente anche sulla mia macchina”.