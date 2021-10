Barbara D’Urso, crisi con il fidanzato: di mezzo un tradimento? | L’indiscrezione

Secondo recenti indiscrezioni, tra Barbara D’Urso ed il suo fidanzato ci sarebbe aria di crisi. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più

A quanto pare, nelle ultime ore sembra esserci stato un cambiamento di rotta per quel che riguarda alcuni programmi delle reti Mediaset. A partire da quest’anno infatti, dai piani alti dell’emittente televisiva si era deciso che non si sarebbe più parlato di argomenti legati ai reality show ed al gossip all’interno dei contenitori come quelli della D’Urso e della Panicucci.

Tuttavia, di recente è arrivato un dietrofront, tornando ad offrire la possibilità ai sopracitati format di trattare anche temi più leggeri oltre alla tradizionale cronaca. Il motivo potrebbe risiedere dietro al fatto che Alfonso Signorini sta facendo il pieno di ascolti con la sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Preso atto di ciò, si è compreso che portare determinati argomenti potrebbe giovare sia ai salotti televisivi ma anche allo stesso reality che ci guadagnerebbe in pubblicità, con la possibilità di incrementare ulteriormente i punti percentuali relativi allo share.

Leggi qui -> Barbara D’Urso, era il 2018, la corsa al pronto soccorso: retroscena mai rivelato

Leggi qui -> Rivoluzione in casa Mediaset: due big al posto della D’Urso

Barbara D’Urso ed il fidanzato sono in crisi?

Carmelita ha accolto la notizia di cui abbiamo parlato finora con molto piacere, tuttavia recentemente è successo qualcosa che le ha tolto il sorriso dal volto. La vicenda però, non è legata alla sfera professionale bensì a quella personale.

Grazie ad alcune immagini esclusive pubblicate dal settimanale “Oggi”, siamo venuti a conoscenza di una cena tra Barbara, il suo fidanzato ed alcuni loro amici. Mentre si trovavano in un ristorante di Milano, la coppia ha iniziato a parlare fino a quando tra i due è scoppiata una lite.

Secondo le indiscrezioni riportate in rete, sembra che la conduttrice di Pomeriggio Cinque abbia avuto una sorta di attacco di gelosia, in quanto il suo Francesco avrebbe iniziato una chiacchierata serrata con un’amica che si trovava al fianco del loro tavolo. A quel punto la D’Urso ha lanciato un’occhiataccia al suo uomo, prima che quest’ultimo si alzasse da tavola per recarsi alla macchina.

La showgirl ha raggiunto il fidanzato soltanto qualche minuto dopo, ma il diverbio non è terminato lì, dato che una volta sopraggiunti a casa la D’Urso è scesa dalla vettura con l’uomo che è ripartito in fretta e furia. Forse sembra esagerato parlare di crisi, tuttavia non si può negare che tra i due ci sia stato un acceso battibecco.