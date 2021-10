Caterina Balivo, conoscete la migliore amica? L’ avete vista in tv sicuramente

Caterina Balivo e la migliore amica che sicuramente avrete visto in tv: scopriamo insieme di chi si tratta.

Conduttrice di successo, Caterina Balivo ha cavalcato l’onda del successo fino a poco fa in Italia, sfruttando al meglio la notorietà derivata dalle reti Rai. Una donna che ha durante l’anno 2020 ha deciso di dedicare maggior tempo alla famiglia, piuttosto che al lavoro.

Ecco quindi che la si è vista maggiormente viva sui social, piuttosto che nell’ambito lavorativo. Parliamo comunque di una vera e propria diva dei social, la quale ha deciso di ripartire da un podcast, per il quale ha scelto l’insolito titolo ‘Ricomincio dal no’. All’interno sono intervenuti più ospiti, che le hanno permesso anche di vincere un riconoscimento.

L’amica di Caterina Balivo

Per lei non solo vita privata e amore per la propria famiglia, ma anche e soprattutto delle nuove amicizie che fanno sicuramente piacere. Durante l’ultima estate, la si è potuta apprezzare insieme alla sua migliore amica, tra le donne più ambite della penisola. Un vero splendore che però si è già ‘accasato’.

La Balivo è una persona solare, e le piace divertirsi oltre che stare con personaggi che le somigliano molto. L’amicizia per lei è fondamentale, tant’è che si circonda di pochi conoscenti, tutti molto stretti tra di loro. Ecco quindi che spunta il nome di Rachele di Fiore, la quale ha trascorso le vacanze proprio con la nota conduttrice, scegliendo come meta la bellissima Capri.

Scopriamo insieme di chi si tratta

Si sono godute le bellezze in barca, passando dei momenti spensierati e felici. “La magia dell’amicizia”, come riportato dalla stessa Balivo attraverso i social network. Rachele non è un mondo nuovo per lo spettacolo. Lei infatti è stata ospite fissa per quanto concerne Vieni da me e prima ha preso parte ad altre trasmissioni.

Da sottolineare che lei è attualmente sposata con l’ex calciatore Vincenzo Montella. Dalla loro relazione sono stati dati alla luce due figli, Emanuele e Maddalena. Si divide tra l’altro tra lavoro e famiglia, in modo tale da poter ritagliare del tempo per sé mantenendosi in forma e curando il suo aspetto esteriore.