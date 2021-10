Elisabetta Gregoraci dopo Briatore si mostra così: tra i cavalli lascia senza parole

Elisabetta Gregoraci, dopo la rottura con Briatore, ha lasciato i suoi fans senza parole mostrando tutta la sua bellezza in alcuni scatti

L’ex modella di Soverato ha sorpreso i suoi numerosi seguaci attraverso una serie di fotografie in cui ha messo in luce il suo splendore. Nel corso dell’estate ormai terminata da qualche settimana, Elisabetta è stata al timone di “Battiti Live” al fianco del solito Alan Palmieri, direttore artistico dell’evento canoro.

Il pubblico ha dimostrato un grande affetto nei confronti della showgirl, la quale ha condotto l’appuntamento estivo organizzato da Radio Norba per il quinto anno di fila. Nel 2020 invece, il nome della Gregoraci è finito sotto la luce dei riflettori grazie alla sua partecipazione alla quinta edizione del “Grande Fratello Vip”.

Eli è stata una degli assoluti protagonisti del reality show presentato da Alfonso Signorini, rimanendo all’interno della casa più spiata d’Italia per poco meno di tre mesi, ovvero fino al giorno in cui ha deciso di ritirarsi in via definitiva dal gioco per motivi personali.

Ecco la foto tra i cavalli di Elisabetta Gregoraci

Durante le riprese del programma che va in onda sulle frequenze di Canale 5, la Gregoraci è stata accostata a Pierpaolo Pretelli, altro partecipante alla quinta edizione del Gf Vip, in considerazione della speciale amicizia che si è venuta a creare tra i due. Tuttavia spesso, i tanti amanti delle cronache rosa continuano ad ipotizzare un ritorno di fiamma con il suo storico ex, ossia Flavio Briatore.

Durante un’intervista concessa qualche tempo fa ai microfoni di “Verissimo”, Elisabetta ha spento tutte le voci relative ad una simile ipotesi: “Io mi diverto a leggere queste cose. Con Flavio abbiamo un bel rapporto e siamo comunque una famiglia perché abbiamo nostro figlio, però non siamo mai tornati insieme. Ma capisco perché escono queste cose, fa parte del mio personaggio. Quando sei così tanto chiacchierata si dicono spesso tante cose”.

Ormai infatti, la loro storia d’amore sembra appartenere soltanto al passato, come la showgirl ha ribadito anche in altre occasioni. Di recente invece, la quarantunenne ha pubblicato alcune foto sul suo profilo di Instagram, nelle quali si trova impegnata in un servizio fotografico in un maneggio insieme ai cavalli.

Il vestito trasparente da lei indossato mette in risalto le forme del suo lato b, suscitando nei suoi milioni di followers un entusiasmo eclatante, come dimostrato dagli innumerevoli messaggi e reazioni che sono arrivati al suo indirizzo.