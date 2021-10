GfVip, Tommaso Eletti e l’attacco dell’ex gieffina: “Spero non ti abbia mai amato”

Tommaso Eletti, dopo l’uscita dalla casa del GfVip, ha subito un durissimo attacco. Scopriamo insieme i dettagli della vicenda

Tommaso è stato uno dei concorrenti dell’edizione in corso di svolgimento del Grande Fratello Vip. La sua avventura è terminata in fretta, cioè dopo appena quattro puntate serali a causa dell’eliminazione definitiva dal gioco a seguito del televoto contro Davide Silvestri.

Il giovane non è stato in grado di mettere in luce le sue qualità, come dimostrato dallo scarso apprezzamento che il pubblico da casa ha dimostrato nei suoi confronti. Dopo di lui ad uscire dalla casa più spiata e seguita del nostro Paese è stato invece Andrea Casalino, modello ed attore italiano.

Per ora sono dunque due gli eliminati, mentre il nome del terzo è atteso per la prossima puntata che andrà in onda venerdì, come al solito sulle frequenze dei canali Mediaset. La scelta dei telespettatori ricadrà su uno tra Amedeo Goria, Nicola Pisu e Samy Youssef, i tre nominati della settimana.

Tommaso Eletti nell’occhio del ciclone

Il ventunenne aveva già esordito sul piccolo schermo prima di quest’esperienza al Grande Fratello Vip, grazie alla sua partecipazione alle riprese di “Temptation Island” in coppia con la sua ex, Valentina Nulli Augusti.

La netta differenza di età tra i due, poco meno di vent’anni, ha alimentato una lunga serie di chiacchiere sul loro conto. La relazione sentimentale della coppia è naufragata nel peggiore dei modi, portando con sé uno strascico di polemiche e di malumori. La donna è andata a trovarlo anche nella casa del Gf, dove si è tolta ben più di un sassolino dalla scarpa. Ad attaccare pesantemente Tommaso però, non è stata soltanto Valentina, in quanto contro di lui si è scagliata anche l’ex gieffina Selvaggia Roma.

Quest’ultima ha usato il suo profilo di Instagram per affondare il colpo: “Non sospetto che sei in cerca di notorietà, ma ne sono assolutamente certa. Per quanto riguarda Valentina, non ho apprezzato i suoi interventi. Però non credo sia uscita da Temptation Island peggio di te, poco ma sicuro. Hai predicato da moralista e agito da playboy di cartone e l’hai tradita davanti a tutti. Ma io spero davvero che non ti abbia mai amato”.

Con queste durissime parole Selvaggia si è resa autrice di un’aspra critica nei confronti di Eletti, che in precedenza aveva incassato anche quelle da parte di Guendalina Tavassi. Per il momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma siamo pronti a scommettere che nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità in merito.