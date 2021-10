Luciana Littizzetto e la chirurgia estetica che crea dubbi: il prima e dopo è spaventoso

Secondo qualcuno la nota comica piemontese avrebbe fatto ampio ricorso alla chirurgia estetica. Ecco il prima e dopo

Soltanto qualche giorno fa, il pubblico italiano ha assistito al ritorno in tv di Luciana Littizzetto, grazie alle ripartenza delle riprese di “Che tempo che fa”, trasmissione condotta da Fabio Fazio fin dalla puntata inaugurale.

Oramai siamo giunti alla diciannovesima edizione del talk show che va in onda sulle frequenze dei canali dell’emittente di Stato, ed ancora una volta al fianco del presentatore nato a Savona c’è l’immancabile Lucianina, come anche lui la chiama affettuosamente. I due, ogni qual volta, si rendono protagonisti di simpatici siparietti in cui spesso la comica prende in giro il padrone di casa.

Ciò nonostante, entrambi hanno ammesso a più riprese di essere legati da un rapporto speciale, consolidato dai tanti anni di lavoro insieme. Il loro sodalizio ha portato ad un grande successo, tanto che è difficile ipotizzare che nel prossimo futuro decidano di separare le rispettive strade.

Luciana Littizzetto ed il presunto ritocchino estetico

Nonostante non sia la caratteristica per la quale viene maggiormente riconosciuta, la Littizzetto è considerata da molti suoi fans anche una bellissima donna, a dispetto dei suoi quasi cinquantasette anni.

Tuttavia, qualche tempo fa, c’è stato un personaggio famoso che ha attaccato la comica via social, mettendo a confronto due foto della torinese, una del passato ed una del presente. Stiamo parlando di Flavio Briatore che, attraverso questo paragone, ha affermato che è evidente il fatto che Luciana abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica.

In realtà però, c’è da dire che l’osservazione dell’imprenditore non è arrivata casualmente, dato che in precedenza è stata proprio la cabarettista a punzecchiare l’ex marito di Elisabetta Gregoraci, durante una puntata di Che tempo che fa.

“Ha fatto il tagliando. Si è califanizzato, è un incrocio tra Califano, Della Valle e Sting dopo dieci caipirinha. Secondo me non lo riconosce neanche la Gregoraci. Se se lo trova nel letto gli dice: scappa che arriva mio marito. Ha detto che è merito della dieta e della barba”, il messaggio della Littizzetto rivolto a Briatore, il quale a quanto pare non ha per nulla gradito l’ironia graffiante della cinquantasettenne, rispondendo ad essa in maniera decisa e perentoria.