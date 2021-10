Maria De Filippi “uccide” Tina Cipollari: le parole di fuoco della regina della tv

Momenti di alta tensione a “Uomini e Donne”, dove Maria De Filippi ha tuonato contro Tina Cipollari. Ecco la ragione dello scontro

La nuova stagione di Uomini e Donne è ripartita da circa un mese, durante il quale si sono già accesi i primi dibattiti. Le discussioni all’interno del dating show presentato dalla De Filippi sono all’ordine del giorno, come i milioni di telespettatori del programma sanno benissimo.

A differenza delle dame e dei cavalieri presenti nel parterre che si avvicendano di continuo, all’interno del cast della trasmissione ci sono alcuni punti fermi, a partire dalla coppia di opinionisti composta dagli immancabili Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Mentre il primo, seppur molto critico, cerca di mantenere dei toni contenuti, la seconda difficilmente riesce a trattenersi, sbottando a gran voce per ogni situazione che non la convince, spesso utilizzando un linguaggio anche piuttosto colorito, giusto per usare un eufemismo.

Maria De Filippi mette a tacere Tina Cipollari

Solitamente la vittima preferita della Cipollari è Gemma Galgani, dama torinese che partecipa alle riprese di “UeD” da ormai svariate edizioni. Tuttavia, recentemente l’opinionista si è scagliata contro un’altra donna, non accettando in alcun modo la decisione di quest’ultima.

Il nome della dama in questione corrisponde a quello di Sara, la quale ha accettato di riprovarci con Biagio, un cavaliere con cui qualche tempo fa si era già frequentata ma con scarsi risultati. Una volta preso atto della situazione, Tina ha inveito contro di lei a gran voce: “Ti reputavo intelligente invece sei una grande stupida. Dal momento che lui torna, dovevi dirgli di essere chiaro. Le ca***te non me le dovete raccontare. Lei è una che si accontenta di vederlo ogni tanto”.

Dopo che la padrona di casa ha tentato di placare l’animosità dell’opinionista, quest’ultima ha continuato il duro attacco nei confronti di Sara, fino a quando Maria ha perso la sua quasi infinita pazienza: “Sono affari suoi! Lei decide di viverselo con tutti i difetti che ha Biagio. Perché non è che non li vede, li vede, ma lo frequenta lo stesso”.

Nel momento in cui Tina ha provato a replicare alle parole della conduttrice, la De Filippi l’ha immediatamente fermata con grande autorità, tanto che la stessa Cipollari ha dovuto frenare la lingua a seguito della sfuriata che la moglie di Costanzo ha messo in atto al suo indirizzo.