Annalisa Scarrone, il grave pericolo corso: “Ha rischiato di morire”

Annalisa Scarrone, talentuosa cantante italiana, ha corso il più grande dei rischi, come rivelato da una persona a lei carissima

Fin da bambina il sogno di Annalisa è stato quello di entrare nell’industria musicale, motivo per cui si è sempre impegnata per riuscire a coronare il suo grande desiderio. Dopo tanta gavetta è riuscita ad approdare alla corte di Maria De Filippi, partecipando al talent show più famoso del palinsesto italiano.

All’interno della scuola di “Amici”, la Scarrone è riuscita ad emergere tra i vari concorrenti, anche se la vittoria le è sfuggita di un soffio, piazzandosi al secondo posto alle spalle di Virginio Simonelli. Tuttavia, la carriera della cantante nata a Savona ha comunque preso il volo, grazie ad una sfilza di splendidi brani con cui ha conquistato la massima stima da parte del pubblico e della critica.

Negli ultimi anni ha partecipato diverse volte al Festival di Sanremo, ultima delle quali durante lo scorso inverno, quando si è esibita con la canzone intitolata “Dieci”. Il miglior piazzamento lo ha ottenuto invece nel 2018, raggiungendo il gradino più basso del podio con il brano “Il mondo prima di te”.

Il terribile rischio corso da Annalisa

Fino ad oggi la giovane artista ha pubblicato sette album di cui il più recente, intitolato “Nuda”, è uscito nel mese di settembre dello scorso anno. All’interno del disco è possibile ascoltare tredici tracce dalla durata complessiva di quarantatré minuti.

Proprio nelle prossime ore invece, è atteso il lancio del suo ultimo singolo, “Eva + Eva”, cantato in coppia con la rapper Rose Villain, nome d’arte di Rosa Luini. Le due hanno sponsorizzato la loro collaborazione anche attraverso le rispettive pagine social, dove hanno riscosso un gran numero di messaggi da parte dei fans curiosi di vederle all’opera fianco a fianco.

Molti anni fa, prima che raggiungesse il successo, la cantautrice ligure ha seriamente rischiato di morire. A raccontarlo è stato suo padre, il quale ha ripercorso il bruttissimo episodio. Nel bel mezzo di una notte come tante, il genitore sentì le grida di sua figlia, ragion per cui si è immediatamente fiondato nella sua stanza da letto.

“Sono corso da lei, mi sono accorto che stava diventando grigia, la lingua era nella sua gola. Come se la ingoiasse. Sapevo cosa fare in quel momento visto che la stessa cosa era capitata anche me. Annalisa è stata subito ricoverata ma ha rischiato di morire”, le incredibili parole del padre dell’ex allieva di Amici, con le quali ha svelato un retroscena della vita della trentaseienne di cui in pochissimi ne erano a conoscenza fino a quel momento.