Dolce e attaccata al padre da bambina, oggi l’attrice più in voga d’Italia: ecco chi è

Da piccola era una bimba dolce e legatissima al padre, oggi è una delle attrici più apprezzate del nostro Paese. Ecco di chi si tratta

Lo scatto in cui è immortalata quella che al giorno d’oggi è un’attrice conosciuta ed affermata risale a molti anni fa, quando era ancora una bambina che amava ricevere le attenzioni da parte di suo padre.

Il personaggio di cui parliamo quest’oggi è nata nel capoluogo della Campania nella seconda metà degli anni settanta. Proprio a Napoli è cominciata la sua carriera nel mondo della recitazione, prendendo parte alle riprese di una delle soap opera più seguite in assoluto dell’intero palinsesto televisivo nostrano, ossia “Un posto al sole”, serie tv che va in onda sulle frequenze dei canali Rai da ormai venticinque stagioni, per la precisione a partire dal 1996.

Leggi qui -> Antonella Elia, il pesante tumore che l’ha colpita: “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro”

Leggi qui -> Sonia Bruganelli, rivelazione sulla malattia della figlia: “Ci sono state delle complicazioni…”

Ecco svelata l’identità della bimba raffigurata in foto

Il nome della bambina in compagnia di suo padre corrisponde a quello di Serena Autieri, una delle attrici italiane più in voga del momento. Grazie alla sua presenza all’interno della famosa soap opera ambientata a Napoli, la quarantacinquenne si è fatta strada nel mondo dello spettacolo, prendendo parte alle riprese di svariati film e serie tv di successo.

Per quel che riguarda il piccolo schermo ha recitato in serie come “L’onore e il rispetto”, “Vento di Ponente”, “Un passo dal cielo” e, recentissimamente, “Buongiorno, mamma!”. Lo stesso discorso vale per la sua attività sul set cinematografico, dove ha partecipato a pellicole del calibro di “Notte prima degli esami”, “Femmine contro maschi”, “Sapore di te”, “Si accettano miracoli” e “Se mi lasci non vale”.

Passando al presente invece, attualmente si sta cimentando nelle riprese di un nuovo film diretto dal regista italiano Enrico Vanzina, intitolato “Tre sorelle”. Oltre al suo nome, nel cast troviamo anche quelli di Nadia Rinaldi, Luca Ward, Giulia Bevilacqua e Fabio Troiano.

La vita privata di Serena Autieri

La Autieri è convolata a nozze nel settembre del 2010 con il manager Enrico Griselli, con una cerimonia che si è tenuta nella città umbra di Spoleto. La coppia nel 2013 ha messo al mondo una figlia di nome Giulia Tosca.

Oltre all’amore per la sua famiglia, Serena è molto legata anche ad una sua carissima amica che come lei fa parte dello showbiz, ossia Michelle Hunziker, con la quale non manca occasione di passare il tempo libero insieme ogni qual volta che entrambi ne hanno la possibilità, come dimostrato dalle diverse pubblicazioni sui rispettivi profili social.