‘Gf Vip’, scoppia il caso: accuse pesanti all’interno della casa

Il Grande Fratello riserva sempre sorprese: questa volta c’è l’accusa di razzismo all’interno del reality seguito in tutta Italia.

Il Grande Fratello Vip sta portando grandi emozioni in queste ultime settimane, con i concorrenti che riescono a sorprendere in ogni occasione. Nelle ultime puntate non sono mancate le emozioni, con anche episodi spiacevoli che hanno acceso la serata. Scopriamo insieme cosa è accaduto.

In particolar modo desta attenzione la situazione che vede protagonista Soleil con Ainett e Samy. I tre infatti non sembrano per niente andare d’accordo, e quello che è accaduto, con la prima accusata dagli altri due, ha davvero dell’incredibile.

Ecco cosa accaduto all’interno del Gf Vip

Le polemiche non sono mancate sin dal primo giorno, tant’è che Soleil si era resa protagonista di una litigata a dir poco feroce con Gianmaria Antinolfi. Ecco quindi che non manca una vera e propria diatriba con l’intera casa del Grande Fratello a schierarsi compatta contro l’influencer. Lei infatti, secondo quanto emerso da quanto riportato dagli stessi inquilini della casa più spiata d’Italia, avrebbe pronunciato delle frasi razziste.

Partiamo però dall’inizio, da cosa è partita questa corsa alle accuse? Dalla discussione tra Alex Belli, Samy Youssef e Ainett Stephens. In questa circostanza Soleil ha provato a sedare esclamando: “Ma la smettete di urlare come delle scimmie?“. Ainett non c’è stata l’offesa ed ha prontamente risposto: “Tu sei la prima che urla e non fa parlare gli altri, quindi non farmi la morale”.

Accuse di razzismo che rimbalzano: rischio eliminazione?

Una bufera che ha preso il via però in un secondo momento, quando gli altri componenti della casa hanno discusso dell’accaduto. Jessica Selassié ha affermato: “Guarda modera le parole perché rivolgersi così ad una persona che non è nata in Italia è razzismo“.

Sulla stessa linea anche Raffaella Fico: “Per me rivolgersi ad Ainett e Samy chiamandoli scimmie è abbastanza offensivo. Per me è grave, non puoi dire scimmietta. Guardate che è un’offesa razzista, bisogna prestare attenzione alle parole che si dicono“.

In molti hanno chiesto anche la sua squalifica, ma questa non è arrivata, nonostante le molteplici richieste.