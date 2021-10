Mara Maionchi, la scoperta del triste tumore | Ecco come ha fatto

Mara Maionchi e la malattia che aveva praticamente tenuto nascosta a tutti: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Mara Maionchi è uno dei personaggi più irriverenti ed al contempo simpatico del panorama italiano. Una carriera ricca di successi per la Maionchi, talent scout e produttrice da tantissimo tempo, in molti artisti le devono tanto.

Da Gianna Nannini a Tiziano Ferro, fino al mai dimenticato Pino Mango. Infatti Mara per loro è stata una vera e propria mamma televisiva, spianando per molti di loro la strada al successo, incoraggiandoli e producendo i loro primi successi, che ancora oggi tutti noi cantiamo.

In particolare, è stata una delle protagoniste, seppur dietro le quinte, della storia della musica italiana dagli anni 70 e lo è tutt’oggi. Tanto che, nel 1983, fonda assieme al marito Alberto Salerno, un proprio marchio discografico, la Nisa. A causa del suo carattere non sempre facile, spesso si è scontrata con gli artisti che seguiva. Ma la vita di Mara, nonostante i numerosi successi professionali, è stata segnata da una vicenda molto dura che l’ha segnata per sempre.

Ecco cosa accaduto

Mara, infatti, ha dovuto combattere un cancro, non molto tempo fa. Solo nel 2015 si è operata per un tumore al seno.

“Anni fa ha combattuto un cancro. Mi sono operata nel 2015, avevo un tumore al seno – ha iniziato a spiegare – . Mi spaventai molto, ma all’operazione volli andare da sola. Oggi resta un angolo buio al fondo al cervello dove i miei pensieri si fermano e io spero che sia andato e vada tutto bene”, ha raccontato Mara Maionchi.

Una situazione particolare

Ma il modo in cui lo ha scoperto ha dell’incredibile. Infatti, Mara ha avuto una sorta di sogno premonitore. “Successe una cosa strana – ha spiegato ultimamente – Tanti anni fa feci un sogno. Ero in un salone con tanta gente. Un signore si avvicinò e mi chiese l’età. Gli dissi 36, lui ci aggiunse 33. Sessantanove. Un giorno andai a riguardare i miei esami e vidi che sul referto c’era un errore. Avevano scritto: “Mara Maionchi, 69 anni, io ne avevo già 73. Mi sembrò un segno”“. Il mattino seguente infatti va a fare un controllo e cosi hanno scoperto il tumore. Un segno del destino, a cui Mara deve molto. La Maionchi è una vera combattente ed anche non questa situazione l’ha dimostrato.