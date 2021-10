Sonia Bruganelli e la chirurgia estetica: la differenza è drastica

Secondo il parere di alcuni, la moglie di Paolo Bonolis avrebbe fatto ricorso alla chirurgia estetica. Scopriamo insieme la sua reazione

Il nome della Bruganelli è uno di quelli maggiormente in voga in questo momento, per via della sua partecipazione come opinionista all’interno del reality show presentato da Alfonso Signorini sulle frequenze di Canale 5.

Al fianco della sua poltrona al centro dello studio televisivo del Grande Fratello Vip c’è quella occupata da Adriana Volpe, sua compagna di viaggio in quest’avventura in cui si è cimentata per la prima volta in carriera. A differenza degli anni passati però, le due opinioniste scelte quest’anno sembrano non riuscire mai a trovare un punto di accordo, piuttosto le loro idee sono quasi sempre in contrasto.

Appena qualche giorno fa, le due hanno concesso un’intervista al settimanale “Chi”, dove l’una ha parlato dell’altra. Anche in questo caso, sono emerse delle evidenti divergenze caratteriali che allo stato attuale delle cose sembrano insormontabili.

Sonia Bruganelli e la chirurgia estetica

La situazione di tensione che c’è tra le due opinioniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip sta facendo parlare anche di più rispetto ai vari battibecchi che ci sono all’interno della casa. Mentre Adriana, con la sua proverbiale diplomazia, ha provato a gettare acqua sul fuoco, Sonia non sembra affatto intenzionata a seppellire l’ascia di guerra.

“Spesso ha paura di deludere il suo pubblico e, quindi, non sempre è sincera come potrebbe permettersi di essere. Lei ha sempre cercato di fare fronte comune, ma non voglio: abbiamo pareri diversi e, quando ho accettato il Gf Vip, ho detto: ‘Devo essere me stessa’. Non faccio questo lavoro, sto dietro le quinte per non espormi e non voglio piacere”, queste le parole che la Bruganelli ha rilasciato durante l’intervista accennata in precedenza, alimentando ulteriormente le chiacchiere che stanno circolando ormai da settimane.

Se da un lato la moglie di Paolo Bonolis è occupata in questa diatriba senza fine, dall’altro si deve anche difendere dalle insinuazioni di alcuni suoi followers. Dopo aver pubblicato uno scatto in bikini, alcuni seguaci hanno accusato la showgirl di essersi rifatta il seno. Sono in diversi infatti, a credere che la quarantasettenne si sia concessa qualche ritocchino estetico, ma quest’ultima non è dello stesso avviso, tanto da replicare in prima persona rispondendo ad alcuni dei commenti che le sono pervenuti: “Purtroppo non ancora… sono mie”, ha risposto l’opinionista del Gf Vip al messaggio di un utente di Instagram.