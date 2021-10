Avete visto il nuovo fidanzato di Alba Parietti? Hanno una vita di differenza

Secondo alcune indiscrezioni, Alba Parietti avrebbe trovato un fidanzato molto più giovane di lei. Scopriamo di chi si tratta

A partire da quest’anno per la Parietti si è aperto un nuovo capitolo della sua carriera. Attualmente infatti, sta partecipando come concorrente all’undicesima edizione del talent show condotto da Carlo Conti sulle frequenze di Rai 1.

La sessantenne è impegnata con le riprese di “Tale e Quale Show”, dove si è cimentata in una sfida di certo non semplice, tuttavia con la sua caparbietà ha deciso di mettersi ugualmente in gioco. Qualche anno fa invece, per l’esattezza nel 2017, ha preso parte ad un altro talent, sempre in onda sui canali Rai.

Stiamo parlando di “Ballando con le Stelle”, format guidato da Milly Carlucci in cui Alba è incappata in un’aspra diatriba con Selvaggia Lucarelli. Le due donne si sono querelate reciprocamente per diffamazione. La vicenda si è risolta proprio nelle ultime ore, con l’assoluzione di entrambe da parte del Tribunale di Milano.

Chi è il ragazzo che si è avvicinato ad Alba Parietti?

Dalla storia d’amore più importante della vita della showgirl è nato il suo unico figlio Francesco. La Parietti si è sposata con Franco Oppini nel 1981, divorziando poi verso la fine degli anni novanta, anche se la separazione tra i due era giunta già da tempo.

Dopo la fine del matrimonio si è parlato tantissimo della sfera personale della conduttrice, con il suo nome che è finito spesso al centro dell’attenzione degli amanti delle cronache rosa. La sua ultima relazione ufficiale di un certo rilievo è stata quella con Cristiano De André, figlio del grande cantautore Fabrizio, durata dal 2010 al 2014.

Di recente invece, per Alba si è prospettato un nuovo amore, stando a quanto riportato da diversi siti in giro per il web. A far scalpore è la grande differenza di età che c’è tra lei ed il ragazzo in questione. Quest’ultimo ha infatti appena ventidue anni e si chiama Cristiano Urso. Nella vita svolge la professione di violinista, tuttavia si è parlato molto di lui soprattutto in merito al rapporto speciale che ha con la soubrette.

Dopo i rumors dei giorni scorsi però, la concorrente di “Tale e Quale Show” ha deciso di mettere un punto, chiarendo una volta per tutte che tra loro c’è soltanto una bella amicizia: “Cristiano è un amico carissimo a cui voglio bene come un fratello e ne ammiro carattere e talento”, le parole della donna da lei inserite in un post caricato sul suo account verificato di Instagram con cui ha spento le voci sul loro conto che si stavano facendo sempre più insistenti.