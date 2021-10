Avete visto la fidanzata del cantante Ultimo? È famosissima | La conoscete sicuramente

Il giovane cantante romano è fidanzato con una ragazza molto conosciuta. Andiamo a scoprire insieme la sua identità

Niccolò Morroni, in arte Ultimo, è uno dei cantautori più promettenti dell’industria musicale italiana, avendo dimostrato in breve tempo di possedere un talento fuori dal comune, grazie alla profondità dei suoi testi ed alla bellezza delle melodie con cui accompagna i suoi brani.

Nel giro di pochi anni infatti, è stato in grado di stregare la gran parte degli appassionati di musica, ottenendo un successo clamoroso a partire dal suo debutto sul palco del Teatro dell’Ariston nel 2018. In quell’occasione ha trionfato nella categoria dedicata alle Nuove Proposte esibendosi con “Il ballo delle incertezze”.

Nella stagione seguente è tornato al Festival di Sanremo, questa volta nella sezione dei Big, mancando il successo di un soffio con la canzone intitolata “I tuoi particolari”. Fino ad oggi ha pubblicato tre album, mentre l’uscita del quarto, “Solo”, è attesa proprio nei prossimi giorni. Da questo ha già estratto alcuni singoli, il primo dei quali prende il titolo di “Tutto questo sei tu”, con il quale ha raggiunto il primo posto in classifica conquistando al tempo stesso due dischi di platino.

Ecco chi è la fidanzata di Ultimo

Nonostante l’ampio seguito da lui riscosso, Ultimo è un ragazzo riservato e geloso della sua privacy, testimoniato dal fatto che difficilmente parla delle vicende legate alla sua vita privata. Tuttavia, per merito dei social network, i suoi numerosissimi fans hanno scoperto che finalmente il loro idolo ha ritrovato l’amore.

Dopo la rottura con la sua ex, Federica Lelli, il cantautore ha conosciuto quella che al giorno d’oggi è ufficialmente la sua fidanzata. Stiamo parlando di Jacqueline Luna Di Giacomo, la secondogenita di Heather Parisi, nata dalla relazione tra quest’ultima e l’ortopedico italiano Giovanni Di Giacomo.

La ragazza e l’artista stanno insieme ormai da qualche mese, ed il venticinquenne non manca occasione di ribadire il suo sentimento nei suoi confronti, come ha fatto anche recentemente attraverso un post caricato sulla sua pagina di Instagram. Mentre lui sta proseguendo con la sua strepitosa carriera a suon di grandi successi, la secondogenita della famosa soubrette sogna di entrare a far parte del mondo del cinema, e chissà che questo desiderio possa un giorno trasformarsi in realtà.