Barbara D’Urso prima e dopo: l’ombra della chirurgia | Irriconoscibile

Barbara D’Urso si è rifatta? La famosa conduttrice Tv di Canale 5 lo ha sempre negato, ma il confronto tra le sue foto da giovani e quelle di oggi lascia poco dubbi. Bellezza naturale o chirurgia estetica?

Barbara D’Urso non è una semplice conduttrice televisiva: per Canale 5, per Mediaset e per il pubblico italiano, Barbara D’Urso è una vera e propria istituzione. Sarà per questo, forse, che nei suoi confronti il tema della chirurgia estetica accende polemiche e pareri contrastanti.

Nata a Napoli il 7 maggio del 1957, Maria Carmela D’Urso è nota a tutti come Barbara. È una delle conduttrici più longeve della Tv italiana, una donna in grado di macerare record di sharing, ancora ai vertici del panorama televisivo nonostante una carriera cominciata quasi cinquant’anni fa.

Oggi conduce quasi quotidianamente la trasmissione “Pomeriggio Cinque“, ma in passato è stata showgirl, cantante, attrice e scrittrice, oltre che modello di bellezza e femminilità. Una bellezza che però, spesso, ha fatto anche discutere. E c’è chi la accusa di essere rifatta.

Barbara D’Urso è rifatta? Confronto tra le foto

Qualcuno sui social network si è posto il dubbio quando Barbara D’Urso ha pubblicato questa vecchia fotografia, probabilmente risalente agli anni ’80, che la ritrae sorridente in compagnia dello scomparso Massimo Troisi. E in effetti, se messa a paragone con le foto di oggi, qualche dubbio sorge spontaneo.

Eppure la conduttrice napoletana non ha mai ammesso pubblicamente di essere ricorsa alla chirurgia estetica per correggere qualche piccolo difettuccio o una ruga dovuta alla vecchiaia. Lei ha sempre affermato di essere così com’è, al naturale. Insomma, solo un po’ di trucco, ma nessuna operazione.

A meno che non sia lei stessa a venire allo scoperto, dunque, difficilmente le curiosità del pubblico saranno soddisfatte. Se Barbara D’Urso è rifatta oppure no, bisognerà che gli spettatori lo deducano guardando le foto prima e dopo.

La conduttrice nega, i fan dubitano

In ogni caso, l’ombra della chirurgia estetica continuerà ad aleggiare su Barbara D’Urso, almeno fino a quando in rete continueranno a circolare queste foto di lei da giovane, da ragazza, “quando ancora non si era rifatta“, come direbbe qualcuno che non crede alla sua sincerità.

Se la guardiamo com’era all’epoca, certamente oggi sembra irriconoscibile. Speriamo comunque che la D’Urso non si faccia rovinare la giornata da certi commenti maligni che a volte le vengono rivolti sui social quando pubblica le sue foto da bambina.