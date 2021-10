Rita Dalla Chiesa, la guerra contro il brutto male: “Per continuare a vivere…”

Rita Dalla Chiesa si è schierata al fianco di una persona colpita da un brutto male. Scopriamo all’indirizzo di chi sono rivolte le sue parole

Il suo debutto sul piccolo schermo è arrivato sui canali Rai nella prima metà degli anni ottanta, periodo in cui ha condotto “Vediamoci sul due”, prima di guidare “Pane e marmellata” al fianco del suo ex marito, il compianto presentatore televisivo Fabrizio Frizzi.

I due personaggi famosi del mondo della tv sono stati sposati dal 1992 fino al 2002, anche se avevano preso la decisione di separarsi già qualche anno prima, per la precisione nel 1998. In precedenza invece, Rita era già convolata a nozze e lo aveva fatto con un carabiniere di nome Roberto Cirese, dal quale ha avuto la sua unica figlia Giulia, venuta al mondo nel 1971.

L’apice della sua carriera televisiva è stato raggiunto grazie alla sua partecipazione alle riprese di “Forum”, storico programma in onda sulle frequenze Mediaset da lei presentato per molte stagioni, prima dal 1988 al 1997 per poi tornare al timone del format nel periodo che va dal 2003 al 2013.

La nobile battaglia di Rita Dalla Chiesa

Nel corso dei tanti anni trascorsi alla guida di “Forum”, la Dalla Chiesa ha sempre dimostrato di essere una donna vicina alle persone colpite da ingiustizie ed in generale ai più deboli.

La figlia del generale italiano ucciso dalla mafia Carlo Alberto Dalla Chiesa, ha espresso la sua vicinanza nei confronti di un suo caro amico che si chiama Davide, il quale è stato colpito dal più brutto dei mali, ossia un durissimo cancro che lo ha costretto alla chemioterapia.

Per mostrare la sua solidarietà ed il suo affetto, la giornalista ha utilizzato la piattaforma di Twitter, dove ha condiviso un messaggio di incoraggiamento carico di speranza e di determinazione: “Non è facile non arrendersi. Ma è solo lottando con tutto te stesso per continuare a vivere, che la vita ti aiuta. Un abbraccio”.

Come ben sappiamo infatti, la vita della settantaquattrenne è stata caratterizzata da diverse vicende drammatiche, a partire dalla morte di suo padre fino ad arrivare a quella del suo ex marito, le quali hanno contribuito allo sviluppo di una personalità estremamente sensibile ed attenta alle difficoltà altrui.