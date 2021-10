Rudy Zerbi ed il messaggio a Maria De Filippi: “Mi ha salvato la vita, ero in difficoltà…”

Rudy Zerbi ha lanciato un messaggio di stima e di ringraziamento nei confronti di Maria De Filippi. Ecco le parole del critico musicale

Sono ormai molti anni che Rudy lavora a stretto contatto con la moglie di Maurizio Costanzo, per la precisione dal 2009, quando è entrato nella scuola di “Amici” con il ruolo di insegnante di canto.

Da allora non ha mai più lasciato il programma, dove al giorno d’oggi è una vera e propria colonna portante. Le riprese del talent show di Canale 5 sono ripartite da qualche settimana e Zerbi si è già reso autore di alcuni rimproveri, in particolar modo nei confronti del figlio di Gigi D’Alessio.

LDA (nome d’arte di Luca D’Alessio) ha polemizzato sulla scelta del pezzo con cui doveva esibirsi, manifestando una certa maleducazione nell’apostrofare il produttore del brano da interpretare. A quel punto il maestro non ci ha visto più, arrivando a sospendere la sua maglia di allievo. Di recente tra i due ci sono stati altri attriti, nella fattispecie Rudy si è innervosito per l’utilizzo del cellulare da parte del ragazzo fuori dagli orari consentiti.

Le parole di Rudy Zerbi all’indirizzo di Maria De Filippi

Nonostante tutte le volte che gli allievi riescono a far perdere la pazienza al critico musicale, quest’ultimo ha sempre affermato di essere innamorato del lavoro che svolge con tanta dedizione e passione.

Un grande merito va però alla padrona di casa, la quale anni fa ha scelto di puntare forte su Zerbi, riversando in lui assoluta fiducia. In tempi non sospetti, Rudy ha voluto ringraziare la De Filippi, attraverso un’intervista concessa ai microfoni di “Verissimo”.

“Devo ringraziarla, lei mi ha veramente salvato la vita. Ero in un momento di grande difficoltà perché avevo chiuso il mio contratto con una casa discografica e avevo già tre figli. Con la sua proposta mi ha dato la possibilità di poter continuare a vivere grazie alla mia passione per la musica e a mantenere la mia famiglia”, queste le parole che l’insegnante di canto della scuola di “Amici” ha pronunciato davanti a Silvia Toffanin ed indirizzate a Maria.

Con il passare di tutto questo tempo, tra lui e la conduttrice del talent show più famoso del palinsesto italiano si è venuto a creare un rapporto che va al di là di quello che c’è tra due semplici colleghi. I due infatti, si fidano reciprocamente l’uno dell’altra, avendo consolidato un grande legame sia a livello professionale che a livello personale.