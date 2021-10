Sonia Bruganelli, bordata a Magalli: “Voleva la sua parte di visibilità”

Sonia Bruganelli ha lanciato una bordata all’indirizzo di Giancarlo Magalli, affermando che egli “voleva la sua parte di visibilità”

Nella querelle in corso tra la Volpe e la Bruganelli si è aperto un nuovo capitolo, questa volta con l’intervento di un terzo personaggio. Naturalmente stiamo parlando di Giancarlo Magalli, il quale qualche tempo fa era stato immortalato in un selfie con la moglie di Paolo Bonolis.

Lo scatto ha fatto infuriare Adriana, che dal suo canto si è sentita provocata, nonostante i suoi vari tentativi di stringere un legame con l’altra opinionista del Grande Fratello Vip, ma a quanto pare ottenendo dei scarsissimi risultati, dato che la polemica non accenna a spengersi.

Durante la puntata entrambe cercano di mantenere un profilo professionale, tuttavia di tanto in tanto non mancano di lanciarsi qualche frecciatina reciproca. Per il momento Alfonso Signorini, conduttore del reality show targato Mediaset, sembra essere in grado di non far degenerare la vicenda, anche se le due donne dalla forte personalità non sono intenzionate a finirla qui.

La bordata di Sonia Bruganelli

Come già accennato poc’anzi, mentre la Volpe tenta di placare in qualche modo gli animi, Sonia non sembra volerne sapere, tanto che di recente ha ulteriormente rincarato la dose. Questa volta però, a finire sotto il suo tiro è stato lo stesso Magalli, reo di aver rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Verissimo” che a lei non sono affatto piaciute.

Secondo Giancarlo infatti, la Bruganelli avrebbe pubblicato l’ormai famoso selfie soltanto per infastidire la sua collega: “L’intento era chiaro: che lei la vedesse e se la prendesse del fatto che Sonia si facesse una foto con uno che lei ha fatto diventare il suo peggior nemico. Io non ho fatto niente”.

A queste parole dello storico conduttore Rai ha risposto la consorte di Paolo Bonolis, che come al solito ha dimostrato di non avere peli sulla lingua, in particolar modo quando viene chiamata in causa in prima persona: “Effettivamente lui aveva l’intento di una provocazione. Evidentemente voleva anche lui la sua parte di visibilità e vedo che l’ha ottenuta, è arrivato a Verissimo e non mi pare lo intervistassero di recente…”, questa è stata la stoccata che Sonia ha spedito all’indirizzo di Magalli, che per il momento non ha ancora replicato.