Alfonso Signorini e la devastante malattia: “… la chemioterapia”

Alfonso Signorini è stato vittima di una durissima malattia, di cui ne ha parlato per la prima volta a distanza di anni dalla sua guarigione

Il direttore della nota rivista settimanale “Chi” è impegnato per il terzo anno consecutivo nella conduzione del Grande Fratello Vip. Il reality show targato Mediaset ha aperto i battenti da circa un mese, durante il quale non sono mancati i colpi di scena.

Quest’anno Alfonso è riuscito nell’impresa di portare nella casa più spiata d’Italia un cast di assoluto rispetto, composto da alcuni personaggi famosi in ogni settore, dallo sport allo spettacolo passando per la musica. Tra questi possiamo citare Katia Ricciarelli, Giucas Casella, Ainett Stephens, Carmen Russo, Amedeo Goria, Aldo Montano, Francesca Cipriani, Alex Belli ed altri ancora.

Il cambiamento principale rispetto alla scorsa edizione è invece quello relativo alle due opinioniste d’eccezione. Al posto degli uscenti Pupo ed Antonella Elia infatti, Signorini ha chiamato alla sua corte Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le quali stanno già incendiando gli animi in virtù della loro accesa “rivalità”.

La drammatica esperienza di Alfonso Signorini

Tutti questi ingredienti di cui abbiamo parlato finora hanno permesso al programma di ottenere un riscontro in termini di share elevatissimo. L’ultima puntata del reality show ha toccato punte del 21,6%, mentre con l’ultimo spezzone del “Gf Vip night” ha raggiunto addirittura il 26,8%, cifra spaventosa che ha reso entusiasta l’intera emittente televisiva.

Professionista esemplare ed esperto in materia di gossip, con queste qualità Alfonso sta raccogliendo i frutti del suo duro lavoro, ripagati dalla grande fiducia che ormai la Mediaset nutre nei suoi confronti. Mentre al giorno d’oggi la carriera sta regalando enormi soddisfazioni al presentatore tv, in passato quest’ultimo ha dovuto combattere contro il più brutto dei mali.

Anni fa Signorini, è stato vittima di una terribile leucemia, come ha raccontato sulle pagine de “Il Fatto Quotidiano”: “È stata molto dura perché in quel momento stava morendo la mia mamma. Ho dovuto affrontare la chemioterapia incrociando le dita senza sapere cosa sarebbe stato di me. Mentre ero lì con l’ago nel braccio mi sono ripromesso che se ce l’avessi fatta avrei cambiato la mia vita. E la mia vita è cambiata”.

Con queste parole così significative, il direttore di “Chi” ha confessato il doloroso ricordo che si porta dietro da tempo, dal quale fortunatamente è riuscito a venirne fuori grazie alle terapie a cui è stato sottoposto. Dopo tanta sofferenza dunque, lo showman è tornato a sorridere, meritandosi appieno il grande successo che sta riscuotendo per merito della sua immensa capacità e del suo grandissimo impegno.