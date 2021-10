Ambra Angiolini, l’incomprensibile verità sull’ex marito: le parole mai dette

Ambra Angiolini ha rivelato alcuni aspetti del rapporto con il suo ex che hanno sorpreso tutti i suoi numerosi fans

La carriera di Ambra si è avviata verso l’inizio degli anni novanta, quando ha preso parte ad alcune trasmissioni televisive in cui ha fatto in modo di farsi conoscere dal pubblico italiano. Una delle più celebri è senz’altro “Non è la Rai”, format in onda sulle frequenze di Italia 1 dove vi è rimasta fino al 1995.

In seguito la Angiolini ha avuto anche qualche esperienza musicale, tuttavia a partire dal 2007 si è fatta strada nel mondo del cinema, partecipando alle riprese di alcuni film di assoluto successo. Tra questi ricordiamo ad esempio “Saturno contro” di Ferzan Ozpetek, all’interno del quale ha interpretato il personaggio di “Roberta” che le è valso il David di Donatello in qualità di miglior attrice non protagonista.

Altre pellicole di spicco in cui ha recitato sono state “Viva l’Italia”, “La scelta” e “7 minuti”, mentre l’ultima a cui ha preso parte si intitola “Per tutta la vita”, diretta dal regista e sceneggiatore italiano Paolo Costella e distribuita nelle sale cinematografiche nel 2020.

Le parole sconvolgenti di Ambra Angiolini sul suo ex marito

Come tutti sanno bene, è già qualche anno che l’attrice nata a Roma intrattiene una relazione sentimentale con il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. I due sono felici insieme, come testimoniato da entrambi nel corso di alcune interviste, tuttavia non hanno ancora preso la decisione di fare il grande passo, celebrando il loro amore attraverso le nozze.

In passato invece, la Angiolini si è resa protagonista di una lunga storia d’amore con il noto cantante italiano Francesco Renga, terminata in via definitiva nel 2015. Dalla loro unione sono nati due figli, Jolanda e Leonardo, venuti alla luce rispettivamente nel 2004 e nel 2006.

La rottura tra Ambra e l’artista è stata alquanto burrascosa, anche se in quel periodo nessuno dei due ha voluto proferire parola a riguardo. Diverso tempo dopo invece, è stata proprio la quarantaquattrenne a confessare dei retroscena che nessuno si sarebbe mai aspettato: “Con lui, come con tutti gli uomini, ho avuto un rapporto abbastanza enigmatico. Gli ho sempre dato del Lei, non volevo avere nessun tipo di confidenza. Avevo paura di parlarci perché non sapevo mai cosa dire, mi sentivo sempre stupida”.