Antonella Elia, l’intimo racconto sulla malattia: “Mi ha segnata per sempre”

L’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha parlato della malattia che ha devastato la sua vita. Ecco il suo racconto

L’esistenza della Elia è stata sconvolta dalla comparsa di una grave malattia, la quale ha portato una serie di ripercussioni che ancora oggi la fanno soffrire. Ne ha parlato pubblicamente attraverso un post caricato sulle sue pagine social, dove la showgirl risulta essere molto seguita.

Al giorno d’oggi per fortuna sta bene e gode di una buona salute, come abbiamo visto durante le riprese dei diversi programmi a cui ha preso parte negli ultimi tempi. Lo scorso anno ha vestito i panni dell’opinionista della quinta edizione del Grande Fratello Vip al fianco del noto cantante italiano Pupo. I due sono stati rimpiazzati da Sonia Bruganelli e da Adriana Volpe, le due donne scelte dal conduttore del reality show targato Mediaset Alfonso Signorini.

Nella stagione precedente invece, Antonella ha partecipato al programma di Canale 5 come concorrente, arrivando fino alla finale vinta dalla bellissima modella nata a Vicenza Paola Di Benedetto, ex di Federico Rossi del duo “Benji e Fede”.

Leggi qui -> Antonella Elia, il pesante tumore che l’ha colpita: “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro”

Leggi qui -> Sonia Bruganelli, rivelazione sulla malattia della figlia: “Ci sono state delle complicazioni…”

La durissima malattia di Antonella Elia

Il drammatico episodio risale a qualche anno fa, quando la Elia è stata distrutta dalla notizia del cancro: “Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore. Un carcinoma in situ. ‘Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro’ mi dissero”.

Successivamente invece, Antonella ha proseguito spiegando esattamente le conseguenze dell’intervento a cui si è dovuta sottoporre: “Sono stata operata con l’asportazione di un quadrante al seno di 4 cm. Sono squartata, una mutilazione che mi ha segnata per sempre, che mi ha colpita nella mia femminilità”.

Dopo il periodo caratterizzato dalle tante avversità, finalmente la showgirl ha ritrovato la serenità anche grazie al sostegno del suo compagno, Pietro Delle Piane, con il quale tra l’altro ha partecipato al reality dedicato all’amore “Temptation Island”.

Come riportato dal sito internet del settimanale “Oggi”, l’ex opinionista del Gf Vip, per concludere, si è resa autrice di un bellissimo messaggio a favore della prevenzione: “La prevenzione, la mammografia, lo screening sono fondamentali, ed io che ne sono uscita sono qui per testimoniarlo. Grazie di cuore a tutte le persone che mi sono state vicino e al mio oncologo Andrea Botticelli”.