Daniele Bossari, l’assurda rivelazione: “Bevevo per sparire dal mondo”

Daniele Bossari si è reso autore di una rivelazione del tutto sconvolgente. Andiamo a scoprire insieme cosa ha detto

Nel corso di un’intervista rilasciata tempo fa sulle pagine del settimanale “Oggi”, il noto conduttore televisivo si è aperto in un racconto drammatico, durante il quale ha confessato alcuni aspetti della sua vita che in pochi conoscevano.

La sua carriera televisiva ha visto la sua alba verso la fine degli anni novanta, quando è stato posto alla guida di un paio di trasmissioni sulle frequenze di MTV. L’apice della popolarità lo ha raggiunto invece quando è approdato sulle reti Mediaset, dove ha condotto dei programmi estremamente seguiti come “Top of the pops”, “Mistero”, “Saranno famosi” e due edizioni del “Festivalbar”.

Purtroppo però, dopo le tante soddisfazioni ricevute in quegli anni, per Daniele c’è stato un periodo buio in cui non è stato più in grado di replicare il successo del passato, fino al punto da cedere alle tentazioni dell’alcool.

La drammatica confessione di Daniele Bossari

Nel 2017 è arrivata la rinascita di Bossari, grazie alla sua partecipazione come concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip. All’interno della casa rossa di Cinecittà infatti, il quarantasettenne nato a Milano ha ritrovato sé stesso, raggiungendo una vittoria che all’inizio del reality show sembrava quasi impossibile.

Dopo il suo trionfo, Daniele ha ripercorso il brutto periodo vissuto in precedenza tramite un’intervista sul settimanale Oggi: “Ero davanti lo specchio ma non vedevo la mia immagine riflessa. Muovevo la mano, cercavo la bottiglietta di whisky. Bevevo un goccio. Poi stringevo il cuscino. Spegnevo gli occhi. Viaggiavo con la testa”.

In un secondo momento, le parole dello showman hanno assunto un tono ancora più drammatico: “Se fosse finita quella sera, se mi fossi spento… lo avrei accettato. Forse lo stavo cercando il fine vita. Era la sera in cui sono affondato. Non saprei identificare perché ho scelto il whisky per sparire dal mondo”.

In un certo qual senso, a salvare Bossari è stato il suo manager scomparso qualche tempo fa, Franchino Tuzio, il quale ha presentato al suo assistito la possibilità di prendere parte al Gf Vip. Qui, tra le altre cose, si è reso protagonista della proposta di matrimonio a quella che ancora oggi è sua moglie, Filippa Lagerback, conduttrice ed ex modella svedese che da anni lavora per la trasmissione “Che tempo che fa”.