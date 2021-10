GfVip, la principessa Clarissa fa un enorme rivelazione: “Chi mi ha menato…”

Ancora alta tensione all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dove Clarissa si è resa protagonista di una rivelazione sconvolgente

L’ultima puntata andata in onda nella prima serata di Canale 5 di venerdì 8 ottobre è stata contrassegnata dall’uscita dal gioco di Samy Youssef, giovane modello nato in Egitto che ha perso al televoto contro Nicola Pisu ed Amedeo Goria. Per molti si è trattato di un’eliminazione a sorpresa, soprattutto considerata la sua storia ed il dramma da lui vissuto che ha emozionato i suoi ormai ex coinquilini così come milioni di telespettatori da casa.

A restare sbalorditi sono stati anche lo stesso conduttore del programma Alfonso Signorini e le due opinioniste in studio, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che di certo non si aspettavano che il pubblico salvasse gli altri due concorrenti a scapito del ragazzo egiziano.

Chiuso il capitolo eliminazione si è passato subito alle nomination. I tre nomi che si sfideranno nel prossimo televoto corrispondono a quelli di Raffaella Fico, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi, ex ragazzo di Soleil Sorge, la quale è finita nell’occhio del ciclone a causa di alcune esternazioni che hanno colpito Ainett Stephens nonché lo stesso Samy.

La confessione scioccante della principessa Clarissa

Della spiacevole vicenda di cui si è resa protagonista involontaria la Sorge se ne è parlato molto nei giorni scorsi, con una corposa fetta di pubblico che ha chiesto la sua eliminazione a gran voce. Soleil dal canto suo ha provato a scusarsi a più riprese, affermando che non era di certo sua intenzione offendere nessuno.

Oltre ai due diretti interessati, è intervenuta sull’argomento anche Clarissa, la quale sta partecipando al reality show targato Mediaset in squadra con le sue due sorelle, Jessica e Lucrezia. Dopo i sfoghi di Ainett e di Samy, Jo Squillo ha cercato di gettare acqua sul fuoco, ma a quel punto la principessa ha sbottato.

“Adesso dobbiamo far finta che lei ci piaccia? Dobbiamo forse leccarle il c**o? Io la prima puntata avevo detto che era una grande maleducata e voi ci siete cascate tutte…”, le parole di Clarissa che poi ha proseguito rincarando ulteriormente la dose, ricordando al tempo stesso dei brutti episodi appartenenti al suo passato: “Io ho perdonato di tutto, chi mi ha menato, insultato, ma il perdono nasce se c’è il pentimento dal cuore. Quella non era pentita dal cuore, io non la perdono”.