Michelle Hunziker, la sua migliore amica è famosissima: la conoscete tutti | Ecco chi è

Sapete chi è la migliore amica di Michelle Hunziker? Si tratta di una famosissima attrice napoletana! Tutti la conoscono, ma pochi sapevano del rapporto così intimo tra le due donne.

Michelle Hunziker è una famosissima attrice, cantante, conduttrice televisiva ex modella svizzera, naturalizzata italiana. La Hunziker, infatti, è nata a Sorengo, nel Canton Ticino, il 24 gennaio del 1977, ma la sua vita professionale è legata indissolubilmente alla televisione italiana.

Gli esordi della Hunziker risalgono alla fine degli anni ’90, quando si trasferisce a Milano per cercare fortuna come modella. Il suo sorriso ipnotico e la sua bellezza naturale attraggono ben presto i talent-scout di tutta Italia e così già nel 1996 diventa conduttrice di “Paperissima Sprint”, su Canale 5.

La sua ironia le apre la strada al mondo della conduzione tv, ma anche quello del cinema: Neri Parenti la chiama a recitare in diversi cine-panettoni, come “Natale in crociera” o “Natale a Rio”. La sua notorietà, però, arriva alle stelle quando affianca prima Ezio Greggio a “Striscia la Notizia” e poi Fabio De Luigi nella serie cult “Love Bugs“.

E tra un lavoro e l’altro, trova anche il tempo per dedicarsi alla sua vita privata. Nel 1995 fa scalpore su tutte le riviste di gossip il suo fidanzamento con il cantante Eros Ramazzotti, con il quale si sposa nel 1998: dalla relazione nasce anche una figlia, Aurora Ramazzotti. Ma la coppia non regge e si separa nel 2002.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> La confessione hot di Michelle Hunziker

Serena Autieri è la sua migliore amica

Oggi tutti sanno che Michelle Hunziker è sposata con Tommaso Trussardi, rampollo del famosissimo brand di moda. I due hanno avuto anche due figlie, Sole e Celeste. Ma pochi sanno, invece, chi è la sua migliore amica.

La migliore amica di Michelle Hunziker è Serena Autieri, attrice napoletana classe 1976. Anche la Autieri, come Michelle, ha lavorato molto in Tv: senza dubbio si sono conosciute proprio dietro le quinte di qualche trasmissione televisiva e da allora sono letteralmente inseparabili.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> La malattia segreta che ha colpito Michelle Hunziker

Spesso Michelle Hunziker e Serena Autieri vanno in vacanza insieme e, nonostante siano spesso distanti per motivi di lavoro, appena possono ne approfittano per passare un po’ di tempo in compagnia l’una dell’altra. Di recente, proprio la Hunziker ha pubblicato uno scatto su Instagram che le ritrae insieme, sorridenti come sempre: “Ma quanto sono preziosi“, ha scritto riferendosi ai momenti passati insieme.