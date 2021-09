Michelle Hunziker, la malattia che l’ha colpita: l’ha tenuta nascosta

Michelle Hunziker è stata affetta da una malattia di cui ne ha parlato soltanto tempo dopo. Vediamo insieme di che si è trattato

La messa in onda della prima puntata della quarta edizione di “All Together Now” dovrebbe essere prevista per la fine del mese di ottobre. Qualche giorno fa abbiamo visto alcuni scatti caricati sui social in cui Michelle si trovava in compagnia di Anna Tatangelo, membro della giuria del talent show di Canale 5. Le due infatti, erano impegnate proprio per le prove del programma, mostrando tra l’altro un certo affiatamento.

In totale le serate saranno sei, al termine delle quali andrà in scena uno spin-off dedicato ai più giovani con la stessa struttura della trasmissione principale. Con ogni probabilità questo non sarà l’unico impegno della Hunziker, dato che il suo ritorno dietro al bancone di “Striscia la Notizia” è ben più di una semplice ipotesi.

La malattia tenuta nascosta da Michelle Hunziker

In un’intervista rilasciata qualche mese fa dalla bellissima conduttrice elvetica, quest’ultima ha confessato di essere stata colpita dalla malattia. Mentre sua figlia Aurora aveva dichiarato fin da subito di aver contratto il Covid, sua madre lo ha rivelato soltanto qualche tempo dopo.

“All’inizio mia figlia maggiore stava davvero male. Aveva la tosse, la febbre e tutto quello che il Covid aveva portato con sé per due settimane l’anno scorso. Poi ha colpito anche me”, queste le parole di Michelle con cui ha iniziato il suo racconto.

Stando alle sue frasi infatti, la Hunziker avrebbe confessato di essere stata vittima del virus soltanto a poche persone, ovvero alla famiglia e agli amici più stretti. “Ho avuto problemi a respirare per due giorni, il mio livello di ossigeno nel sangue è stato controllato regolarmente. Nel frattempo ero davvero spaventata perché continuavo a pensare a quello che stava succedendo”, ha affermato la showgirl.

Verso la fine dell’intervista invece, la presentatrice di “All Together Now” ha parlato anche dei sintomi, tra cui la perdita del gusto e dell’olfatto: “Devo dire davvero, lo sottovaluti. Soprattutto per una come me, a cui piace mangiare del buon cibo e bere del buon vino, è stato terribile. All’improvviso non senti più niente”.