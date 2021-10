Milly Carlucci, che attacco dal suo ex ballerino: “Ha tentato di mettermi in cattiva luce”

Milly Carlucci è stata colpita da una frecciatina inviata dal suo ex ballerino, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo conto

Mentre il talent show da lei guidato da ormai diverse stagioni si prepara ad aprire il sipario, nelle ultime settimane si è parlato molto anche di un possibile ulteriore incarico che la Rai potrebbe affidare alla conduttrice nata a Sulmona.

Considerata la sua grande passione nei confronti della musica, nonché la stima che i piani alti dell’emittente televisiva per cui lavora riversano nei suoi confronti, si è palesata la possibilità che Milly venga posta alla conduzione della prossima edizione dell’Eurovision Song Contest.

Di fronte alle domande insistenti sull’argomento, la Carlucci ha risposto in maniera entusiasta sull’eventualità di cui abbiamo parlato finora, esprimendo tutto il suo gradimento per quella che sarebbe per lei una nuova esperienza. Al momento però si tratta soltanto di un’ipotesi e la showgirl, da grande professionista qual è, è concentrata esclusivamente sugli ultimi preparativi per la partenza di “Ballando con le Stelle”.

L’ex ballerino di Ballando con le Stelle all’attacco di Milly Carlucci

L’organizzazione della nuova edizione del talent show targato Rai ha portato con sé diverse difficoltà e polemiche. Queste ultime sono legate in particolare all’addio di una delle colonne portanti della trasmissione.

Stiamo parlando di Raimondo Todaro, ballerino professionista che per anni è stato uno dei protagonisti del format presentato da Milly. Il trentaquattrenne nato a Catania ha comunicato la sua decisione attraverso i social network, scelta che a quanto pare la Carlucci non ha affatto gradito.

Di recente il danzatore è tornato a parlare del suo addio, attraverso un’intervista concessa sulle pagine della rivista settimanale “Oggi”. Come ben sappiamo, dopo l’esperienza di Ballando con le Stelle, per Raimondo si sono aperte le porte di “Amici di Maria De Filippi”, dove svolge ovviamente il ruolo di insegnante di ballo.

In riferimento alla presentatrice abruzzese, il ballerino ha dichiarato: “Non mi è piaciuto che abbia tentato di mettermi in cattiva luce”, confessando in tal modo che tra lui e la sessantasettenne si sono venuti a creare degli attriti. Tuttavia, Todaro ha ammesso che ciò non è sufficiente per dimenticare tutto l’ottimo lavoro svolto insieme, grazie al quale tra i due si è formato un bel rapporto: “Milly non ha difetti, quest’anno ci sono state cose che non mi sono andate bene. Resta l’amicizia, a prescindere”.