“Non c’è più…”: Mara Venier esplode | Distrutta dalla scomparsa della persona amata

Mara Venier è scoppiata in lacrime a seguito del ricordo della scomparsa della persona tanto amata. Vediamo di chi si tratta

Nel corso dell’ultima puntata di “Domenica In”, andata in onda domenica 3 ottobre, la presentatrice veneta ha invitato come al solito diversi ospiti di spicco, a partire dalle attesissime gemelle Kessler, le due note sorelle tedesche che tra gli anni sessanta e settanta hanno letteralmente spopolato sulle frequenze del palinsesto nostrano.

Oltre a loro, abbiamo assistito alla presenza di due membri del cast dell’edizione in corso di svolgimento di “Tale e Quale Show”. Una è Alba Parietti, la quale sta partecipando al talent come concorrente in gara, l’altro è invece Cristiano Malgioglio, che siede tra le poltrone riservate alla giuria al fianco di Giorgio Panariello e di Loretta Goggi.

La zia Mara ha invitato anche Claudia Gerini, bravissima attrice romana che per l’occasione ha presentato l’uscita del suo ultimo film, intitolato “Sulla giostra” e diretto dalla regista, scrittrice e sceneggiatrice italiana Giorgia Cecere.

Lacrime a fiumi per Mara Venier

Mentre la puntata di domani si preannuncia frizzante e ricca di momenti di spettacolo grazie alla presenza dell’intero cast di “Ballando con le Stelle”, nell’episodio scorso c’è stato un ospite che ha emozionato la padrona di casa.

Stiamo parlando di Walter Nudo, vincitore sia dell’Isola dei Famosi che del Grande Fratello Vip, il quale ha parlato del suo nuovo libro “La vita accade per te”, in cui ha ripercorso il rapporto con sua madre. Stando alle parole dell’attore, egli è estremamente dispiaciuto in quanto non riesce mai a trascorrere del tempo a sufficienza con la mamma, una situazione che gli ha provocato una profonda tristezza.

A quel punto è intervenuta la conduttrice della trasmissione, che a sua volta ha ricordato la sua compianta madre, una signora che si chiamava Elsa: “Mia mamma non c’è più ormai da anni e non c’è giorno che io non pensi a lei e che io mi rimproveri di aver dato così tanto tempo al lavoro e agli amori, e aver sottratto qualcosa a lei”.

In seguito la showgirl, che non è riuscita a trattenere le lacrime, ha dato un ultimo consiglio al suo ospite, ovvero quello di dedicare quanto più tempo possibile alla donna: “Non so cosa darei oggi per passare 5 minuti con la mia mamma. Per cui ti prego, trova il tempo per vederla, perché poi quando non c’è più, si vive male”.