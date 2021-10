Albano Carrisi, regalo agghiacciante a Romina Power per il compleanno: scene da incubo

Circa una settimana fa è stato il compleanno di Romina Power, la quale ha ricevuto un regalo indesiderato da parte del suo ex marito

Nella data dello scorso 2 ottobre la cantante statunitense ha spento settanta candeline in occasione del suo compleanno. Per lei si tratta di un grande traguardo, l’ennesimo di una vita costellata di successi e di riconoscimenti, anche se purtroppo non sono mancate le pagine tristi e dolorose.

La Power infatti, nel corso della sua esistenza ha sofferto a causa di alcune perdite drammatiche, a partire da quella della sua primogenita Ylenia che, come tutti ben sanno, è scomparsa nella notte del 31 dicembre del 1993. Il corpo della ragazza non è mai stato ritrovato e, dopo anni di interminabili ricerche, è stata dichiarata la sua morte presunta.

Un altro grande dolore per Romina è arrivato poco più di un anno fa, quando la sua amata sorella Taryn è venuta a mancare alla prematura età di sessantasei anni per colpa di una leucemia fulminante che non le ha dato alcun scampo. La donna è deceduta nel Wisconsin, stato americano nel quale viveva, con al fianco i suoi parenti più stretti ad eccezione dell’artista che purtroppo non si è potuta recare dalla persona cara a causa dei provvedimenti restrittivi legati alla pandemia di Covid 19.

Il “regalo” di Al Bano all’indirizzo della sua ex moglie

Contrariamente a quanto si potesse immaginare, il regalo che l’artista di Cellino San Marco ha riservato a Romina è stato a dir poco indesiderato dalla festeggiata. Mentre nei mesi scorsi si è parlato molto di un possibile riavvicinamento tra lei ed il suo ex marito, negli ultimi tempi sembra che tra i due sia calato nuovamente il gelo.

In occasione del compleanno di Al Bano, la Power ha pubblicato sui social network una fotografia di repertorio in bianco e nero, all’interno della quale sono immortalati loro due mano nella mano. Da parte del settantottenne invece, pubblicamente non è arrivato nessun tipo di augurio, a dimostrazione del fatto che il loro rapporto abbia subito una brusca frenata.

Sfruttando l’assenza dei suoi figli invece, Carrisi si è concesso una piccola vacanza insieme alla sua amata Loredana Lecciso, evento che potrebbe aver indispettito e non poco Romina, che probabilmente sperava di ricevere qualche attenzione in più almeno nel giorno del suo settantesimo compleanno, ma purtroppo per lei così non è stato.