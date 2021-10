Alberto Matano finalmente rivela tutta la verità sulla sua vita sentimentale: “Ho una relazione…”

Solitamente molto riservato sulla sua vita privata, il conduttore Alberto Matano parla a cuore aperto e confessa la sua relazione sentimentale! Ecco finalmente tutta la verità

Alberto Matano è un conduttore tv, giornalista ed autore televisivo, nato a Catanzaro il 9 settembre del 1972. Attualmente conduce “La vita in diretta”, programma in onda tutti i pomeriggi su Rai 1, ed è anche opinionista di “Ballando con le stelle”, sempre sul primo canale.

Alberto Matano inizia la sua carriera da giornalista, sia all’Università che con le prime collaborazioni con la carta stampata. Dopo tanta gavetta, la prima occasione d’oro arriva nel 2007 quando Gianni Riotta lo chiama a lavorare al TG1, il telegiornale più seguito dagli italiani. Si occupa di cronaca e diventa conduttore dell’edizione serale.

Sebbene il suo profilo professionale fosse quello di giornalista, già al TG1 Alberto Matano si rivela essere molto bravo davanti alla telecamera. Il salto dal giornalismo all’intrattenimento arriva nel 2012, quando entra nel cast di autori e conduttori che lavorano ad “Uno Mattina Estate“.

Nel 2021 Alberto Matano si destreggia anche alla conduzione di un programma di varietà dal nome “A grande richiesta – Non sono una signora“, che va in onda per cinque puntate su Rai Uno. La puntata condotta da Alberto Matano è la numero quattro.

Se è vero che il suo volto è sempre in tv, praticamente tutti i giorni sul primo canale del digitale terrestre, è anche vero che davvero poco si sa sulla vita privata di Alberto Matano. Lui ha sempre nascosto le sue relazioni sentimentali e mai i giornali e le riviste di gossip sono riusciti a scoprire se ci fosse qualcuno di speciale nella sua vita.

Vita privata e relazioni sentimentali

Ora però Matano è uscito alla scoperto ed si è confessato in un’intervista a tutto tondo sul suo lavoro, la sua famiglia e le sue love story. A chi gli chiede perché tanta privacy, risponde: “Quando sarà il momento vi dirò tutto, sto aspettando che succeda qualcosa di importante, ma il mio cuore è sempre qui che batte“.

Messo alle strette, Alberto Matano rivela: “Sì, è vero: ho una relazione già da qualche anno, posso dirvi solo questo“. Non fa il nome di nessuno, però aggiunge: “Non è vero che sono single, anzi, per me è importantissimo passare del tempo con la mia famiglia. Questa relazione è per me un punto di riferimento, un affetto molto importante“.

E tiene moltissimo anche ai suoi nipoti: “Stanno crescendo, cerco sempre di staccare un po’ per andare a trovarli. A loro e ai miei genitori in Calabria“. Alberto Matano ha figli? “No, anche se quando ero giovane ci sono andato vicino. Mi chiedo ogni tanto come sarebbe stata la mia vita con dei bambini. Ma oggi non so se riuscirei a gestire l’essere padre“.