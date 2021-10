Avete mai visto il marito di Jo Squillo? Lo conoscete tutti ed era famosissimo

Jo Squillo è sposata da molti anni con un uomo, anch’egli noto nel mondo dello spettacolo. Andiamo a scoprire chi è suo marito

Dopo un inizio di carriera in cui si è affacciata nel mondo della musica rock, la Squillo ha capito in breve tempo che la sua vera vocazione fosse quella nei confronti del genere pop, con il quale tra gli anni ottanta ed i novanta ha spopolato in maniera clamorosa sia in Italia che all’estero.

L’apice della sua carriera canora lo ha toccato probabilmente nel 1991, quando si è esibita sul prestigioso palcoscenico del Teatro Ariston al fianco di Sabrina Salerno. La coppia, in occasione del quarantunesimo Festival di Sanremo, ha cantato un brano che è entrato nella storia della manifestazione, intitolato “Siamo donne”.

La canzone si è classificata soltanto al tredicesimo posto, tuttavia è diventato un inno a favore dei diritti delle donne. La stessa Jo si è trasformata in un’icona di questa importante battaglia, così come nel tempo si è resa protagonista anche di altre campagne tra cui quella legata alla tematica dell’ecologismo e dell’ambientalismo.

Leggi qui -> Alfonso Signorini, il problema fisico che avrà per sempre: Senza una cosa non può nemmeno uscire di casa

Leggi qui -> Paolo Bonolis allontanato dal funerale di Gigi Proietti: esce tutta la verità dopo mesi

Ecco chi è il marito di Jo Squillo

In questo momento la famosa cantante milanese si trova all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dove sta partecipando al reality show di Canale 5 come concorrente. Anche in questo frangente, la Squillo ha già sfruttato l’occasione per lanciare diversi appelli significativi, come ad esempio quello nei confronti del discussissimo caso di Chico Forti.

Mentre lei è impegnata nei panni di gieffina, ad attenderla fuori dalla casa c’è suo marito, un uomo che si chiama Gianni Muciaccia, da non confondere con il conduttore del noto programma per bambini “Art Attack” Giovanni Muciaccia.

Anche lui, come sua moglie, ha dedicato buona parte della sua vita alla musica. Negli anni ottanta il musicista italiano ha fondato il gruppo punk dei “Kaos Rock”. Successivamente invece, Gianni ha deciso di cambiare rotta, intraprendendo una brillante carriera come direttore artistico e produttore discografico.

La coppia non ha mai avuto figli, ma nel corso di un’intervista di qualche tempo fa la Squillo ha confessato che questa è stata una scelta ben ponderata: “Mi sento pienamente completa e realizzata. Ho scelto di non essere madre e credo esistano diversi modi per esserlo. Ho un’azienda con cui do lavoro a tanti giovani. Nei loro confronti mi pongo in maniera educativa. Il mio istinto materno lo rivolgo a chi è al mio fianco e cresce con me”.