Da bambino un viso grazioso e innocente, oggi fa girare la testa alle donne di tutta Italia: ecco chi è

Al giorno d’oggi, il bambino che vediamo immortalato in foto è diventato un vero e proprio sex symbol per merito del suo grande fascino

Il fermoimmagine che vi presentiamo quest’oggi è stato condiviso dallo stesso personaggio in questione, il quale attraverso questo ricordo pubblicato sui social network ha voluto dare il suo in bocca al lupo per il nuovo anno scolastico che tutti i studenti si sono apprestati a cominciare.

Nella foto, che probabilmente risale ad un periodo estivo in quanto il bimbo non indossa alcuna maglietta, possiamo vedere il suo viso dolce e sorridente. Con quello stesso sorriso ha conquistato il cuore di tante donne, innamorate del suo fascino e della bellezza che da sempre lo distinguono.

Chi è il bambino dal sorriso dolcissimo?

Il nome del personaggio di cui stiamo parlando corrisponde a quello di Luca Argentero, attore torinese di successo che negli ultimi anni è diventato uno dei volti più ricercati da parte di molti registi, in virtù del suo talento e della sua spontaneità davanti alle telecamere.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo ha preso il volo nel 2003, anno in cui è entrato nella casa più spiata d’Italia come concorrente della terza edizione del Grande Fratello. Al termine del reality show si è dovuto accontentare del gradino più basso del podio, mentre la vittoria finale è spettata a Floriana Secondi.

Un paio di anni più tardi invece, per Luca è giunta l’ora del suo debutto come attore, arrivato con la partecipazione alla nota serie televisiva “Carabinieri”. Nello stesso periodo è anche salito per la prima volta sul set cinematografico, recitando nella pellicola di Francesca Comencini intitolata “A casa nostra”.

Luca Argentero ai giorni nostri

Negli ultimi anni Argentero è stato impegnato in svariati progetti. Soltanto un mese fa è uscito ad esempio l’ultimo film a cui ha partecipato, “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto”, all’interno del quale ha interpretato il personaggio di “Don Davide”.

Relativamente alla sua vita privata infine, lo scorso mese di giugno l’ex gieffino è convolato a nozze con la sua collega Cristina Marino, conosciuta nel 2015 sul set di “Vacanze ai Caraibi”. La coppia ha messo al mondo una bambina di nome Nina Speranza, venuta alla luce nel 2020.