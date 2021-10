Duro colpo per Ilary Blasi: stavolta non ce l’ha fatta

Per Ilary Blasi si è trattato di un risveglio bruttissimo, non essendo riuscita ad ottenere nemmeno lontanamente i risultati sperati

La carriera della showgirl capitolina è stata costellata da svariati successi televisivi, a partire dai suoi esordi arrivati intorno all’inizio del secolo corrente. In questo caso però, a differenza di come ci ha sempre abituati, la trasmissione da lei attualmente condotta non ha riscosso un elevato gradimento da parte del pubblico.

I dati relativi agli indici dello share parlano chiaro, ma come se ciò non fosse sufficiente, sul format targato Mediaset “Star in the star” sono piovute una valanga di critiche, alcune anche molto aspre. Il programma, fin dalle prime battute, è risultato una via di mezzo tra “Il cantante mascherato” e “Tale e Quale Show”.

La prima accusa che ha ricevuto dalla critica quindi, è stata quella di non avere assolutamente nulla di innovativo, bensì è apparso come un tentativo goffo di replicare qualcosa di già preesistente. Secondo il parere di molti inoltre, le stesse maschere sono risultate grottesche e lontane dalla realtà, facendo in modo che i concorrenti in gara sembrassero delle caricature piuttosto che dei sosia, come invece in teoria dovrebbero essere.

Flop assoluto per Ilary Blasi

Spesso la parola “flop” non risulta molto gradita ai presentatori dei programmi per cui viene utilizzata, ma purtroppo in questo caso non si può proprio parlare di altro. Dai piani alti delle reti Mediaset infatti, hanno deciso addirittura di tagliare due delle puntate della trasmissione previste in origine.

Pertanto giovedì prossimo assisteremo alle semifinali di “Star in the star”, mentre nella settimana successiva sarà subito il turno della finalissima. Per il momento la moglie dell’ex fantasista e capitano della Roma Francesco Totti non ha speso nessuna parola a riguardo, restando concentrata sulla preparazione di questi due episodi mancanti.

Tuttavia, stando a quanto riportato dalla rivista “Vero”, la Blasi non si è scoraggiata, piuttosto in realtà starebbe già pensando alla realizzazione di un nuovo format che probabilmente verrà trasmesso sulle frequenze di Italia 1, anche se tale indiscrezione non è mai stata confermata ufficialmente.

Nell’attesa di eventuali aggiornamenti in merito, non ci resta che assistere agli ultimi due appuntamenti di “Star in the star”, con Ilary che senza alcun dubbio cercherà in ogni modo di risollevare i scarsi ascolti fatti registrare finora.