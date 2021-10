Elisa Isoardi, la scoperta del tumore: “Per i medici è stato…”

Elisa Isoardi ha confessato di aver temuto molto per la sua salute a causa della comparsa di un tumore. Ecco come sta

In attesa di un nuovo importante incarico televisivo, Elisa si sta dedicando già da tempo ad un format culinario realizzato direttamente su suoi canali social. La trentottenne di Cuneo infatti, sta facendo il tour del nostro Paese alla scoperta di nuove ricette, condividendo con i suoi followers immagini e video delle sue interessanti esperienze gastronomiche.

Nella scorsa stagione è stata una dei protagonisti assoluti dell’Isola dei Famosi, dove si è distinta per la sua attitudine alla leadership, riconosciuta dalla maggioranza del gruppo dei naufraghi. Purtroppo la sua avventura si è conclusa nel peggiore dei modi, ossia a causa di un infortunio ad un occhio che ha portato al suo ritiro dal gioco.

In quel periodo si è parlato molto di un possibile approdo in Mediaset per lei, magari alla conduzione di un format tutto suo. A distanza di mesi però, quell’ipotesi che sembrava tanto probabile non si è mai avverata, con la Isoardi che è ancora lontana dal piccolo schermo.

Elisa Isoardi e la terribile scoperta del tumore

Dopo la relazione sentimentale con Matteo Salvini, la showgirl ha trovato conforto tra le braccia dell’imprenditore italiano Alessandro Di Paolo, con il quale ha intrattenuto una love story durata appena pochi mesi.

Recentemente invece, grazie alle foto esclusive di “Chi”, siamo venuti a conoscenza del riavvicinamento tra lei ed il suo ex. I due sono stati immortalati dai fotografi della nota rivista settimanale mentre stavano assistendo insieme ad una partita di Serie D dell’Ostiamare calcio, società di cui il padre dell’uomo ne è presidente. Elisa, dal suo canto, non si è sbilanciata in merito, preferendo piuttosto mantenere un profilo di estrema riservatezza.

Tralasciando il capitolo legato alle questioni di cuore, qualche tempo fa la Isoardi ha deciso di aprirsi nel racconto di un periodo davvero delicato e complesso, caratterizzato dall’arrivo di una malattia. Sulle pagine di “Nuovo”, l’ex naufraga ha rivelato di essere stata vittima di un polipo alle corde vocali che stava danneggiando la sua voce.

Ringraziando il cielo si è trattato di un tumore benigno, pertanto grazie ad una pronta operazione il problema è stato risolto: “Sto bene. È un problema di salute comune a chi parla tanto per lavoro. All’inizio avevo paura, ma per i medici è stato un intervento di routine”.