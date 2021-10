Elisabetta Gregoraci, il tragico dramma del cancro: “Per anni tra gli ospedali”

Elisabetta Gregoraci è tornata a parlare del dramma del cancro. Ecco le parole della famosa showgirl italiana

Per il momento l’ex moglie di Flavio Briatore non è alla guida di nessun programma televisivo. Dopo l’avventura estiva di “Battiti Live”, la conduttrice è in attesa di un nuovo incarico importante.

Recentemente Elisabetta ha concesso un’intervista a “Che Donna”, dove ha parlato proprio dei suoi prossimi impegni professionali: “In futuro, tante cose belle … ho diversi progetti che vi svelerò a breve in campi molto diversi. Delle sorprese che sto preparando e di cui vado molto orgogliosa”. Nelle settimane scorse si è vociferato di un suo possibile approdo sui canali Rai, magari al fianco di Pino Insegno al timone del nuovo format intitolato “Double Song”, il quale andrà in onda in prima serata a partire dal mese di febbraio.

Nel corso della sopracitata intervista inoltre, la Gregoraci ha ricordato con piacere la sua emozionante esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dicendosi felice per ciò che è stata in grado di trasmettere al pubblico che a sua volta l’ha ricambiata con tanto affetto e ammirazione nei suoi confronti.

La drammatica situazione affrontata da Elisabetta

L’ex gieffina è una mamma molto premurosa, innamorata perdutamente del suo piccolo Nathan Falco. Anche durante la sua permanenza nel reality show targato Mediaset ha ribadito a più riprese che per lei rappresenta tutto ciò che di importante c’è nella sua vita.

La stessa Elisabetta ha avuto una mamma alla quale ha voluto tanto bene, ma che purtroppo è scomparsa in maniera prematura per via di una grave forma di tumore: “Mia mamma Melina, che aveva sei figli, si è ammalata al seno molto giovane. Ha subito molte terapie e operazioni. Io ho vagato per anni tra gli ospedali”, ha raccontato sulle pagine della rivista “Oggi”.

Nel 2016 la Gregoraci ha aderito alla campagna di sensibilizzazione per la lotta contro i tumori nominata “Lilt for Women – Nastro Rosa”. A margine della manifestazione, la bella showgirl si è detta entusiasta di poter contribuire a lanciare un forte messaggio di prevenzione: “Sono orgogliosa di aver prestato la mia immagine per una campagna così prestigiosa e sostenuta da un Ente pubblico su base associativa, che ogni anno si impegna per rendere la prevenzione uno stile di vita”.