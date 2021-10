Filippa Lagerback, il reggiseno è troppo velato: come mamma l’ha fatta

Filippa Lagerback sorprende i suoi follower su Instagram con una foto da capogiro. Il reggiseno fa effetto vedo non vedo e per la prima volta la conduttrice svedese si mostra con il seno semi scoperto

La conduttrice svedese Filippa Lagerback è da anni nelle case degli italiani grazie soprattutto alla co-conduzione di “Che tempo che fa“, al fianco di Fabio Fazio. Oggi ha l’età di 48 anni e suo marito è il conduttore radiofonico Daniele Bossari.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo italiano è iniziata quando Filippa era ancora giovanissima. Lei che era una modella nata a Stoccolma, in Svezia, si ritrova ad essere il volto di spot televisivi italiani e nel 1996 il regista Giovanni Veronesi la chiama a recitare nel suo nuovo film.

Da lì i primi programmi televisivi al fianco di Fiorello, la conduzione al Circo Massimo e poi il “matrimonio” professionale con il conduttore Fabio Fazio: per anni Filippa Lagerback presenta e introduce gli ospiti della trasmissione e nel 2013 fa da proclamatrice al Festival di Sanremo.

Di recente Filippa ha sorpreso i suoi fan con una foto piccante, che la mostra come mai l’avevamo vista fino ad ora. Nell’immagine qui sotto, pubblicata da lei stessa sul suo profilo Instagram, si mostra sorridente davanti allo specchio di un camerino. Ma a ben vedere ciò che colpisce di più è il suo reggiseno…

Foto hot in reggiseno: si vede tutto

“Lunedì col botto“, ha scritto Filippa Lagerback nella didascalia a questa foto pubblicata su Instagram il 4 ottobre 2021. Impossibile non lasciarsi ipnotizzare dal reggiseno in pizzo velato di colore nero: l’effetto è il più classico dei vedo non vedo. Ecco Filippa Lagerback così come mamma l’ha fatta, in tutta la sua splendida bellezza.

“Raramente posto foto in bikini… ma a volte mi va proprio” aveva scritto qualche tempo fa, sempre su Instagram. Lei che solitamente non si scompone, stavolta si è lasciata andare e si è fatta fotografare nell’intimità del suo camerino: uno scatto che certamente non è passato inosservato.

Chissà cosa ne pensa suo marito Daniele Bossari, il conduttore radiofonico che è il suo compagno di vita dal lontano 2001. Dopo un lungo fidanzamento, la coppia si è sposata nel giugno del 2018, in una fantastica location in provincia di Varese.

