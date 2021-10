Raimondo Todaro, il ricovero d’urgenza che ha dovuto subire: poteva essere gravissimo

L’ex ballerino di “Ballando con le Stelle” ha subito un ricovero d’urgenza a seguito di un serio problema di salute. Ecco di che si tratta

Nato a Catania nella seconda parte degli anni novanta, Raimondo ha mosso i suoi primi passi di danza quando era ancora un bambino, dimostrando ad amici e parenti quale fosse la sua più grande passione da sempre.

Nel giro di poco tempo ha cominciato a prendere parte a competizioni di ballo sia a livello nazionale che internazionale, ottenendo dei risultati prestigiosi che lo hanno lanciato nell’élite dei danzatori nostrani. La grande svolta in termini di popolarità è arrivata grazie ala sua partecipazione alla seconda edizione di “Ballando con le Stelle”, dove ha trionfato al fianco dell’ex Miss Italia Cristina Chiabotto.

Successivamente è rimasto all’interno del programma condotto da Milly Carlucci sui canali Rai per svariate stagioni, diventando una colonna portante del format stesso, fino all’addio definitivo arrivato nel corso della passata estate.

Leggi qui -> Antonella Elia, il pesante tumore che l’ha colpita: “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro”

Leggi qui -> Maria De Filippi, prima della tv voleva fare altro: il suo “fallimento” | Ecco di cosa si tratta

Raimondo Todaro costretto al ricovero d’urgenza

Le modalità di abbandono della trasmissione scelte da Raimondo non sono piaciute alla presentatrice abruzzese, in quando piuttosto che scoprirlo dai social network avrebbe preferito un confronto faccia a faccia.

Il ballerino ha espresso la sua volontà di cimentarsi in nuove esperienze e così è stato, infatti attualmente riveste il ruolo di insegnante di ballo all’interno del talent show targato Mediaset “Amici di Maria De Filippi”, dove affianca Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Per quel che riguarda la sua vita privata invece, Todaro si è sposato nel 2014 con una sua collega, il cui nome corrisponde a quello di Francesca Tocca. I due si sono separati in via definitiva nel 2019, mentre nel 2013 hanno messo al mondo la loro unica figlia di nome Jasmine.

Durante il corso della quindicesima edizione di Ballando con le Stelle, Raimondo è stato colpito dall’appendicite, come riportato da una dei giudici del programma, Selvaggia Lucarelli: “Raimondo Todaro ricoverato per appendicite (nulla di grave, ma dovrà essere operato)”. Per fortuna l’intervento ha avuto esito positivo, ma in casi come questi sappiamo bene che è importante l’immediatezza dell’operazione, in quanto se un problema del genere venisse trascurato porterebbe a delle gravissime ripercussioni sulla salute.